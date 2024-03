Menopausa e dintorni: incontri informativi con esperti a Cuneo

Cinque incontri dedicati alla menopausa per imparare a viverla come fase di cambiamento e non come malattia. È quanto il consultorio familiare UCIPEM di Cuneo propone affinché le donne interessate possano approfondire con esperti le tematiche più frequenti. Durante gli incontri si potranno ricevere informazioni dai professionisti, verificare le proprie conoscenze e condividere alcune esperienze e problematiche.

Gli incontri, con prenotazione obbligatoria, saranno a numero chiuso e si terranno presso il Consultorio familiare UCIPEM in via Senator Toselli 6 Cuneo.

Giovedì 4 APRILE 2024 h 21

IL CORPO: incontriamo il ginecologo dott. Luciano Galletto: aspetti fisiologici della menopausa, i principali disturbi uro-ginecologici, terapie ormonali sostitutive.

Giovedì 11 APRILE 2024 h 21

BUONI STILI DI VITA: incontriamo il medico di medicina generale dott. Giuseppe Sitzia: la prevenzione e la gestione di alcuni disturbi, la corretta alimentazione, il movimento e i buoni stili di vita, la medicina alternativa.

Giovedì 18 APRILE 2024 h 21

LA PSICHE: incontriamo la dott.ssa Claudia Venturino, psicologa - psicoterapeuta: aspetti psicologici della menopausa.

Venerdì 19 APRILE 2024 h.18

NUOVI EQUILIBRI: incontriamo il dott. A. Mascherpa e la Dott.ssa C. Gozellino, sessuologi: dinamiche familiari e di coppia.

Giovedì 2 MAGGIO 2024 h.21

ALLENIAMO IL PAVIMENTO PELVICO: con la professoressa L. Fantino, consulente familiare e sessuale, per conoscere e imparare a tonificare il pavimento pelvico con esercizi specifici.

Per prenotazioni ed informazioni 331 1191439