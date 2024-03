Quaranta neodiplomati provenienti da tutta Italia all'AgenForm di Moretta

Venerdì 1° marzo si è svolto l’evento di consegna dei diplomi a quaranta allievi dei corsi di Tecnico Specializzato nelle Produzioni Alimentari, Tecnico Specializzato nelle Produzioni Lattiero Casearie e di Tecniche e Tecnologie di Caseificazione dell’anno formativo 2022/23. La serata si è svolta presso la nostra sede di Moretta, dove si sono svolti i corsi. Presenti il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, il presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate, il direttore Giancarlo Arneodo, con i responsabili dei corsi Emilia Brezzo, Guido Tallone, Lorenzo Picco, i docenti e lo staff AgenForm.

Gli studenti di questi tre corsi hanno frequentato la scuola da tutta Italia; venerdì sera per ricevere il loro diploma, i più lontani sono arrivati anche dalla Sardegna e dalla Calabria. Molti i sorrisi di felicità per i neodiplomati e neodiplomate che si affacciano sul mondo del lavoro con la sicurezza di avere già un mestiere nelle loro mani. Non pochi anche gli studenti che già lavoravano e hanno frequentato i nostri corsi per affinare e ampliare il loro bagaglio tecnico.





La sede Agenform di Moretta, conosciuta anche come Istituto Lattiero e Caseario e delle Trasformazioni Carni, inizia la sua attività nel gennaio 1990, attraverso un accordo di programma tra Regione Piemonte (Assessorati Formazione Professionale e Agricoltura), Provincia di Cuneo, Comune di Moretta e Camera di Commercio di Cuneo. Dal 2013 è ospitato in un edificio di recente costruzione che raggruppa gli uffici, le aule, i laboratori, e il salumificio didattico. Il caseificio didattico invece è sito all’interno del parco del Santuario della Madonna del Pilone di Moretta, a 30 metri dalla struttura principale. Le filiere seguite sono quella casearia e quelle legata alla trasformazione delle carni. L’attività è svolta attraverso corsi di formazione iniziale e specialistici, progetti di ricerca e innovazione, animazione dei settori. Dal dicembre 2013, il salumificio annesso alla scuola ha ottenuto autorizzazione sanitaria per la trasformazione carnea conto terzi.