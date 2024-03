Scoprire i talenti nascosti in Casa del Quartiere Donatello a Cuneo

“Il vero grande peccato originale non è mangiare la mela o non essere felici o non amare. Il più grande peccato originale è sprecare il proprio talento innato.” Così rimanda lo scrittore Fabrizio Caramagna.

Al giorno d’oggi, infatti, si parla molto di talento. Ma cos’è realmente?

Per definizione si intende una capacità o un'abilità speciale che una persona possiede, intesa come una predisposizione innata che occorre riconoscere, nutrire ed allenare.

E anche in Casa del Quartiere Donatello, grazie al Bando Spazio Giovani della Fondazione CRC, sarà possibile andare alla scoperta dei propri talenti nascosti.

Da marzo 2024 partiranno una serie di laboratori gratuiti, aperti a bambini e ragazzi, dove si potranno sperimentare attività diverse per permettere ai partecipanti di mettersi in gioco, conoscere i propri limiti e scoprire le proprie bellezze, e magari anche i propri talenti.

Ovviamente divertendosi!

Si parte con il laboratorio musicale (il 13 e 16 marzo), in collaborazione con la scuola di musica “Insieme Musica” per i bambini 3/5 anni e 6/10 anni, dove si cercherà di sviluppare un primo approccio alla musica attraverso il metodo Suzuki, le esplorazioni vocali e la libera creatività.

A seguire: laboratorio circense con la compagnia di Fuma che 'Nduma, dove si sperimenteranno attività di circo e di giocoleria; laboratorio di pasticceria dove si cercheranno di dare le basi per preparare deliziosi dolcetti; laboratorio di officine bandite (biciclette custom) dove si cercherà di capire come è fatto questo veicolo a due ruote per poi poter realizzarne di nuove, personalizzate e creative; laboratorio del cioccolato di Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, dove si cercherà di realizzare lavoretti con questo ingrediente tanto amato da tutti.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il numero 335.7917146 (Cristina)