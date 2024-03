Sci alpino maschile, Coppa del mondo: Meillard vince lo slalom di Aspen, in gara anche Corrado Barbera

Loic Meillard vince lo slalom di Aspen con il tempo di 1’42″73, e guarda dalla poltrona del leader l’uscita nella seconda di Clement Noel.

Sul podio finiscono anche Linus Strasser, staccato di 89 centesimi, e Henrik Kristoffersen a 1″17. Manuel Feller recupera fino alla quinta posizione, salendo a 635 punti in classifica, contro i 466 di Strasser a due gare dalla fine.

Tommaso Sala perde molto sulla pista segnata della seconda manche e scende in classifica, superando le difficoltà tecniche del tracciato e della neve. Il brianzolo è 16/o con 2″60 di svantaggio.

Ancora qualche errore per Alex Vinatzer nella seconda, che comunque recupera nove posizioni rispetto alla prima, grazie alla sua attitudine all’attacco, e si dimostra capace di fare velocità. Il suo distacco è di 2″86 ed è 18/o. Sala è 17/o in classifica con 136 punti, mentre è 21/o Vinatzer a 113.

Stefano Gross era partito nella prima, al solito, con grande grinta, ma non era riuscito ad essere scorrevole, anche perché la pista si era rovinata sempre di più. Il fassano aveva chiuso con 3″64 di ritardo che non era bastato per superare il taglio dei trenta. Era uscito dopo poche porte Giuliano Razzoli, a causa di un’inforcata millimetrica, mentre aveva fatto molta fatica Tobias Kastlunger che chiudeva con 4″45 di svantaggio ed era uscito dai trenta. Fuori prima del tempo anche Corrado Barbera.