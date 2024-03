TeamGym: due squadre dell'ASD SporTime Boves sfiorano il podio nella prima prova del Campionato Nazionale Gold LI (FOTO)

Si è svolta nel week end appena concluso, a Roma, la 1^ prova del Campionato Nazionale Gold LI di TeamGym della Federazione Ginnastica d'Italia.

Due le squadre dell'ASD SporTime Boves partecipanti a questa competizione di alto livello.

Nel programma LI (programma Internazionale), la squadra Senior Mix composta da Anna Dalmasso, Beatrice Enrici, Agnese Macario, Michela Menardi, Federico Perottino e Lorenzo Verra ottengono un ottimo 4° piazzamento, che lascia ben sperare per le prossime competizioni di campionato in programma.

Ottimo risultato anche per la squadra LD Senior Mix composta da Stella Barale, Isabel Cavallera, Lorenzo Cavallo, Giorgia Fantini, Giacomo Revello, Camilla Strati e Matilde Varrone, accompagnati dagli istruttori Simone Giordanengo e Isaac Ninotto, che "sfiorano" il podio a causa di qualche errore di troppo al Tumble.

L'appuntamento è per maggio, alla seconda prova del Campionato italiano, dove le due squadre bovesane cercheranno di migliorare ancora i risultati in classifica in vista della finale nazionale di giugno a Lignano Sabbiadoro.

Tra gli atleti partecipanti al campionato italiano, sono presenti anche Agnese Macario e Federico Perottino, selezionati dalla Direttrice Tecnica Nazionale per il progetto Europei 2024, che terminerà con la partecipazione alla competizione a Baku in Azerbaigian a novembre 2024 con le squadre nazionali.

Grande soddisfazione per gli istruttori Flavio Bruno e Sara Dessi, con Simone Giordanengo e Isaac Ninotto che hanno seguito gli allenamenti e la trasferta delle squadre.

"Il TeamGym è una coinvolgente disciplina a squadre sviluppata su tre attrezzi: Floor, Tumble e Trampet. Disciplina molto praticata nel Nord Europa ma che sta raggiugendo uno sviluppo mondiale. Oltre ad un completo sviluppo motorio, incentiva l'integrazione tramite il concetto di squadra."