A Mondovì la mostra "Non solo mimose" delle artiste FIDAPA

A Mondovì Piazza, presso l'Antico Palazzo di Città, è stata inaugurata e sarà visitabile fino al 10 marzo dalle ore 15 alle 18, la mostra di pittura “Non solo Mimose”, organizzata dalla FIDAPA di Mondovì con esposizione di artiste anche delle sezioni Fidapa di Alessandria, Saluzzo e Torino.



Le artiste pittrici che espongono sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Paola Meineri Gazzola, Pia Bianchi e Gabriella Malfatti. Quest’anno sono inoltre esposte le opere in ceramica di Giuliana Rizzo Rivoira, della Fidapa Saluzzo per la quale è intervenuta la presidente Bruna Chiotti.



La presidente Mariangela Schellino ha ringraziato il comune di Mondovì, rappresentato dall’assessore Francesca Bertazzoli, per il patrocinio e il sostegno del dipartimento cultura ed ha evidenziato: “ La mostra Non solo Mimose è alla 13a edizione e un ringraziamento va alle socie che hanno curato l’organizzazione e che espongono le loro opere. Gli appuntamenti dell’8 marzo sono innumerevoli e tutti sanno cosa rappresenta questa data: la Giornata Internazionale della Donna, non la giornata della festa della donna o delle donne, ma una giornata per riflettere sulla condizione femminile nel nostro paese che vuol dire pienezza di diritti e opportunità per le donne, operare per contrastare le assurde violenze e i femminicidi, le disparità salariali occupazionali tra uomini e donne. Per me l’8 marzo vuol dire prendere simbolicamente una mimosa e custodirla, conservarla con cura fino all’anno successivo come memoria, perché l’8 marzo deve essere tutti i giorni dell’anno”.



Inoltre sabato 9 marzo alle ore 16 Laura Mosso presenterà nei locali della mostra il libro di Selicati Rosaria, entrambe socie della Fidapa Mondovì.