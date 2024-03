Al via domani “Beer Revolution”, la campagna di equity crowdfunding di Baladin

Prenderà il via domani, martedì 5 marzo, in occasione del sessantesimo compleanno del fondatore Teo Musso, “Beer Revolution” la campagna di equity crowdfunding di Baladin, realtà leader e simbolo di eccellenza della birra artigianale in Italia, che si pone l’obiettivo di raccogliere fino a un massimo di 5 milioni di euro sulla piattaforma Mamacrowd.

La campagna ha avuto una eco fuori dal comune con oltre 3.000 iscrizioni all’Early Bird di Mamacrowd, confermandosi come una delle campagne di maggiore successo a questo stadio del percorso.

Fondata nel 1986 a Piozzo, in Piemonte, Baladin è stata la prima realtà a produrre una birra 100% italiana, creando una filiera agricola nazionale integrata, che parte dalla coltivazione delle materie prime (oltre il 90% degli ingredienti viene autoprodotto), continua all’interno degli stabilimenti produttivi e termina con una catena distributiva di proprietà. Il birrificio, da sempre attento al mantenimento di alti standard qualitativi e di sostenibilità ambientale, si è inoltre distinto per aver approcciato per primo il mondo della ristorazione, promuovendo la birra come bevanda gastronomica da riscoprire attraverso abbinamenti ricercati con il cibo.

Nel 2022, Baladin ha raggiunto una produzione di 25.850 ettolitri, con ricavi pari a 16,05 milioni di euro e un EBITDA del 20% con un tasso di crescita superiore alla media del comparto. Presente in 47 Paesi, Baladin opera attraverso una strategia omnichannel con una rete B2B di circa 3.000 rivenditori Ho.Re.Ca. e un e-commerce che ha servito, a oggi, 24.000 clienti.

La campagna di equity crowdfunding rientra all’interno di un ambizioso piano di sviluppo al 2028 che prevede una crescita significativa del fatturato del birrificio Baladin, la creazione di un ciclo dell’acqua circolare attraverso la costruzione di un pozzo e l’avvio di Open Hub, il primo birrificio condiviso d’Italia.

Per maggiori informazioni sul progetto di Equity Crowdfunding https://mamacrowd.com/it/project/baladin