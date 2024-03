Busca, ultimo weekend di apertura per la mostra "L'altra metà. La donna nell'arte"

Ultimo week end della Mostra "L'altra metà. La donna nell'arte" prevista per il 10 marzo che ha superato le 6000 presenze. Per venerdì 8 marzo (ingresso gratuito per le donne), data simbolica della Festa della Donna, sono previsti due eventi speciali.

Dalle 9,30 alle 13,30 a Casa Francotto un annullo filatelico in collaborazione con il Museo della cartolina con la presenza di Poste Italiane. Nell'occasione è stato realizzato un folder dedicato con due cartoline di due opere in mostra. Il folder completo di cartoline, francobolli e annullo sarà messo in vendita a 9 euro. Presentando la TESSERA DI ABBONAMENTO MUSEI si potrà ottenere con 5 euro. Alle 11,00 è invece previsto un flash mob #100 donne vestite di rosso presso il Parco della Resistenza con la cantautrice e ambasciatrice Unicef della Regione Liguria Alessia Cotta Ramussino. Un momento importante per testimoniare e sensibilizzare la cultura del rispetto.



Domenica 10 marzo (ingresso gratuito ai buschesi) nel pomeriggio spettacolo di arte circense Ri -tratti L’arte incontra i colori del circo attraverso il movimento, la forza e l’elasticità. Tempo pemettendo verrà recuperata l’escursione alle cave di alabastro.



La mostra a Casa Francotto è visitabile gratuitamente per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso Casa Francotto di Piazza Regina Margherita 5. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 potranno accedere gratuitamente.



