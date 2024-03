Riapre il MIDA di Ceresole d’Alba con tanti eventi nel prossimo weekend

Il Museo Internazionale Donne Artiste di Ceresole d'Alba, nella Chiesa della Madonna dei Prati, in via Artuffi 32A riapre dopo la breve pausa invernale, con un nuovo allestimento e con l’inaugurazione della mostra fotografica temporanea intitolata “Frida Kahlo – Life, Love, Images”, il tutto contornato da intrattenimenti teatrali, musicali e possibilità di vivere un’esperienza all’aria aperta con un soft trekking nelle terre rosse tipiche del territorio.



In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, visite guidate gratuite per tutta la giornata. Il museo riapre con un nuovo allestimento che prevede diverse nuove opere, tra cui un lavoro di Paloma Picasso, figlia del grande Pablo, e l’esposizione temporanea di un’opera della pittrice piemontese Evangelina Alciati.



Sabato 9 marzo, continuano durante tutta la giornata le visite guidate al Museo Internazionale Donne Artiste. In loco sarà possibile acquistare il biglietto comprendente l’ingresso al museo, l’ingresso alla mostra fotografica temporanea dedicata a “Frida Kahlo - Life, Love, Images” (apertura ore 15.30 presso il MUBATT Museo della Battaglia e visitabile dal 9 marzo al 5 maggio 2024, durante gli orari di apertura del museo) e all’intervento musicale previsto al Teatro Parrocchiale di Ceresole d’Alba alle ore 18, curato da Sawa Kuninobu e Antonello Labanca primo violino e contrabbassista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.



Dalle ore 14 alle ore 16.30 sarà possibile partecipare al Trekking – Tra Arte e Natura – Pomeriggio in Rosa, con partenza e arrivo al Museo Internazionale Donne Artiste. Accompagnati da una guida naturalistica si partirà per un soft trekking tra le terre argillose della zona, passando tra le peschiere e il Bosco di querce della Cascina Bonicelli. Per info su costi e prenotazioni del trekking: www.visitlmr.it.



Inoltre nel centro di Ceresole d’Alba, verranno posizionate tre targhe rispettivamente dedicate alle artiste Iraniane e Afghane, costrette ad operare nel buio della storia e nell’indifferenza del mondo, e al ricordo di Francesca Alinovi, la promettente critica d’arte stroncata, nella sua giovinezza, da un malsano concetto di amore. In particolare, saranno collocate nel cortiletto del Palazzo Comunale di via Regina Margherita 14, adiacenti alle già presenti cinque formelle che riportano i nomi di importanti donne artiste che, con la loro esperienza, raccontano l'arte "al femminile" a livello internazionale e le cui storie singolari e uniche potranno essere conosciute attraverso un apposito QRcode.



Alle ore 17, presso il MIDA ci sarà anche l’intervento teatrale “Le donne e l’arte”, gratuito, a cura dell’attrice Monica Martinelli. Il monologo prenderà spunto dal noto e sempre attuale saggio di Virginia Woolf “Una stanza tutta per sé” pubblicato dalla scrittrice nel 1929 dopo averne esposto il contenuto, l’anno precedente, in due conferenze tenute nei college femminili di Newnham e Girton (Università di Cambridge) dal titolo “La donna e il romanzo”.



La giornata del 9 Marzo prevederà quindi due biglietti:

15 euro comprendente

Il trekking

La visita al MIDA

La visita alla mostra di Frida

Il concerto al teatro parrocchiale



10 euro comprendente

La visita al MIDA

La visita alla mostra Frida Kahlo

Il concerto al teatro parrocchiale

Sconti per abbonamento CARTA MUSEI



Per ulteriori info: www.comune.ceresoledalba.cn.it