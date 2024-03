Volley maschile Serie C: brillante prestazione del VBC Mondovì, 3-0 sul Chieri

Nella tredicesima giornata - quarta del girone di ritorno brillante prestazione corale del VBC Mondovì che supera per 3-0 (25-19,25-19,25-19) il temibile Chieri, quarta forza del campionato e composto da giovani tecnicamente e fisicamente di buon livello, in grado di lottare per la vittoria contro qualunque formazione.

In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a 32 punti, sempre a -3 Linguì Torino capolista, a +5 sul Lasalliano Torino terzo, che ha perso 3-1 a Collegno contro l’ ArtiVolley, a +9 sul Chieri quarto e soprattutto a +10 sull’ ArtiVolley quinto, che al momento è la prima squadra che sarebbe fuori dai play-off.

“Abbiamo disputato una buona gara – commenta al termine coach Massimo Bovolo – sia per intensità che per livello tecnico, riuscendo ad imporre costantemente il nostro ritmo ed a mantenere la necessaria lucidità nei momenti più importanti di ciascun set. Ora dobbiamo assolutamente concentrarci sulla prossima gara interna contro il Santhià sesto, un match da affrontare con grande attenzione e concentrazione per evitare spiacevoli sorprese.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara i soli Chessa in battuta e Turco nel terzo set.

Nel primo set il VBC parte bene e si porta subito sul 10-5, quindi controlla senza troppe difficoltà i tentativi di recupero dei chieresi, ottenendo prima il 19-15, poi il 22-17 ed infine chiude 25-19, mentre entra Chessa in battuta. Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 6-6, poi i monregalesi scappano via, portandosi sul 12-8, ma i chieresi, grazie anche ad alcune sbavature dei padroni di casa, cercano di rientrare, arrivando sino a -2 (14-16). Da qui in avanti si procede con un cambio palla regolare sino al 19-17, quando, con Chessa in battuta, i monregalesi piazzano l’ allungo decisivo, portandosi prima sul 23-18 e poi chiudendo 25-19. Nel terzo set il Mondovì con Turco al centro sin dall’avvio, parte bene e si porta subito sul 10-5, quindi mantiene costantemente 3/4 punti di vantaggio sino al 19-16, quando piazza l’ accelerata finale, cha permette di chiudere senza eccessive difficoltà 25-19, mentre entra nuovamente Chessa in battuta.

Sabato il VBC Mondovì ospiterà alle ore 21 al PalaItis il Santhià sesto, che nell’ ultimo turno ha ceduto 3-0 al Linguì Torino capolista: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio onde restare in scia alla capolista.

VBC MONDOVI’ - CHIERI 3-0 (25-19,25-19,25-19)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Candela, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Turco, Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.