Carlo e Camilla in Australia entro l'anno? A Canberra scattano i preparativi

(Adnkronos) - L'Australia si sta preparando a una possibile visita di re Carlo e della regina Camilla nella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo l'annuncio che il sovrano è malato di cancro. Il premier australiano Anthony Albanese ha ora confermato che i preparativi per l'arrivo del re sono iniziati. Anche se non vi è ancora una conferma definitiva e le date non sono state fissate, le sue parole sembrano volte a rassicurare il pubblico sulla salute di Carlo III.

"L'Australia si sta preparando a una possibile visita di Sua Maestà il re più avanti nell'anno. Il re ha mostrato compassione per gli australiani colpiti dai recenti disastri naturali, così come gli australiani hanno mostrato compassione e sostegno per il Re dopo che gli è stato diagnosticato un tumore. Il re, la regina e la famiglia reale sono sempre benvenuti in Australia", ha detto Albanese, spiegando che il suo governo sta contattando gli Stati e i territori australiani per decidere le tappe della "possibile visita reale".

Come è noto, Carlo III è sovrano anche dell'Australia. E' già venuto in visita ufficiale 15 volte nel Paese, l'ultima nel 2018 per i Giochi del Commonwealth. Ma allora era solo erede al trono. Se confermato, il suo viaggio nel 2024 sarebbe il primo da re. Sua madre Elisabetta è stata 16 volte in Australia, l'ultima nel 2011.

All'inizio dell'anno, Albanese aveva confermato che Carlo sarebbe venuto in Australia nel 2024. Allora si pensava che la visita avrebbe potuto coincidere con il summit dei capi di governo del Commonwealth il prossimo ottobre alle isole Samoa. Dopo che lo scorso 5 febbraio Buckingham palace ha annunciato che il re ha un tumore e per un certo tempo dovrà cancellare i suoi impegni pubblici, il viaggio sembrava decisamente in forse.

Ora viene annunciato che i preparativi sono già iniziati, anche se la conferma della visita ancora non c'è. E' un modo di rassicurare il pubblico, di fronte alle incertezze provocate dalla malattia del re. Buckingham palace non ha specificato né il tipo, né la gravità del tumore che ha colpito il sovrano. Carlo continua a svolgere molti dei suoi doveri, fra cui l'incontro settimanale con il primo ministro. E si è fatto vedere mentre andava a piedi a messa nella tenuta di Sandringham. Non è chiaro per quanto tempo il re dovrà sottoporsi alle cure prescritte, le quali per ora non hanno richiesto un ricovero ma solo interventi ambulatoriali.