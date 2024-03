Elezioni Sardegna, margine di 1.600 voti. Pd: "Todde sarà presidente"

(Adnkronos) - “Alessandra Todde sarà di sicuro la prossima presidente della Regione Sardegna”. Il segretario regionale del Pd Piero Comandini non ha dubbi sull'esito dello spoglio dopo le elezioni regionali in Sardegna. “In Tribunale stanno ancora lavorando e non ci sono comunicazioni ufficiali, ma posso dire che siamo abbastanza tranquilli - commenta all'Adnkronos Comandini -. Dai nostri rappresentanti di lista sappiamo che il margine si aggira intorno ai 1.600 voti. Il risultato vincente verrà confermato, siamo molto sereni”.