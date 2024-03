Bocce, altre due quadrette dell'Auxilium agli ottavi di finale del memorial "Pinin e Carlo De Chiesa"

Continua la 50 esima edizione del “Memorial Pinin e Carlo De Chiesa” alla Bocciofila Auxilium Saluzzo. Il prestigioso torneo notturno, per la specialità volo, entra nella fase calda, con il completamento degli ottavi di finale.



Lunedi 4 marzo, con la direzione di gara di Davide Gallo,avanzano nella kermesse, due formazioni di casa, Forti Sani ed Albese. Per quanto riguarda l’Auxilium, la formazione intitolata a Celestino e Margherita Vassallo con Alberto Barale, Francesco Costa, Daniele Grosso e Fabrizio Nasi supera per 13 a 4 la Bra Agrizoo di Gabriele Parena, mentre il team griffato Azienda Agricola Paolo Bertea con Marco Capello, Bruno Minetti, Enzo Borretta e Nicolò Buniva vinceva per 13 a 8 contro i cugini della Beccaria con Arnolfo, Buttigliero, Bogliotti e Carlo Barale. Forti Sani Fossano di Luigi Grattapaglia vincente per 13 a 8 contro il Pozzo Strada Torino, con i torinesi di Ronco in vantaggio per 7 a 6, superati dai fossanesi sul 11 a 6, non riuscivano a recuperare terreno. Nel derby in famiglia tra le due quadrette dell’Albese va nei quarti di finale, la formazione di Vanni Collet vittoriosa per 13 a 7 contro il team di Artusio. Lunedi 11 marzo, si giocheranno i quarti di finale, semifinale il 18 marzo e finale il 25 marzo.



Risultati ottavi di finale 2 turno lunedi 4 marzo

Beccaria (Arnolfo)-Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello) 8-13;

Albese (Collet)-Albese(Artusio)13-7;

Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale A)- Bra Agrizoo (Parena)13-4;

Forti Sani (Grattapaglia)-Pozzo Strada To (Ronco) 13-8.



Quarti di finale lunedi 11 marzo ore 21

Pozzo Strada To(Franco)- Beinettese (Castellino);

Auxilium Az.Agricola Bertea(Capello)- Albese (Collet);

Auxilium Celestino e Margherita Vassallo (Barale A)-Forti Sani (Grattapaglia);

Auxilium Auxilium Marmadia Cafè Pagno (Cravero)- Forti Sani e-on(Manolino)