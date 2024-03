A Racconigi un cantiere di lavoro per persone con disabilità

Il Comune di Racconigi ha ottenuto dalla Regione Piemonte un contributo di 24.088,04 euro per attivare un cantiere di lavoro con l’obiettivo di favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

Il progetto del Comune, denominato “Info Point”, prevede che il cantierista venga impiegato all’interno del Municipio con mansioni di accoglienza e indirizzo dei cittadini; la persona scelta svolgerà anche piccoli lavori a supporto di tutti gli uffici comunali.

Il cantiere prenderà l’avvio ad aprile e si concluderà nel 2025. Le giornate di lavoro saranno 260, per 20 ore settimanali su 5 giornate lavorative, dal lunedì al venerdì; è prevista l’erogazione di una indennità pari a 38,70 euro per ogni giornata di effettiva presenza.

Il progetto prevede la collaborazione con i servizi sociali assistenziali del territorio: il cantierista verrà seguito in tutte le fasi del progetto da figure specialistiche, che avranno il compito di supportarlo nella fase di inserimento lavorativo, valorizzare le competenze e verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Saranno inoltre attivati servizi formativi finalizzati al rinforzo dell’occupabilità, al di fuori dell’orario di cantiere.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro (https://agenziapiemontelavoro.it/scheda-informativa/offerte-di-lavoro/cantieri-di-lavoro/cantieri-di-lavoro-offerte-quadrante-sud-ovest/), dalle ore 8 del 20 marzo 2024 alle ore 23:59 del 29 marzo 2024. La graduatoria verrà formata sulla base del valore Isee aggiornato al momento della presentazione della domanda; verrà data la priorità ai residenti nel Comune di Racconigi.

Commenta il Vice Sindaco Alessandro Tribaudino: “La partecipazione del Comune ai bandi per i cantieri di lavoro è un impegno costante da alcuni anni a questa parte; negli anni abbiamo ottenendo diversi finanziamenti per l’inserimento lavorativo di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di soggetti disoccupati over 58, ora anche di persone con disabilità. Il cantierista avrà mansioni di supporto alle attività degli uffici comunali con funzioni di accoglienza e informazione al cittadino che, portando il lavoratore a sentirsi parte integrante della vita comunale, valorizzeranno la persona e la propria autostima. Sono davvero contento per questo bel risultato e ringrazio tutti gli uffici che hanno lavorato e che lavoreranno per l’ottima riuscita del progetto. L’obiettivo è quello di incentivare l’inclusione attiva, promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e migliorare l’occupabilità, in particolare delle persone più svantaggiate. Invito i cittadini che hanno i requisiti a fare domanda”.