Domenica 10 marzo commemorazione dell’eccidio di Valmala avvenuto 79 anni fa

Ricorrono i 79 anni dall’eccidio di Valmala quando all’alba del 6 marzo 1945, il comando della 181ª Brigata Garibaldi accampato al santuario di Valmala venne sorpreso da una colonna di repubblichini di Salò della Monterosa guidata dal tenente Adriano Adami detto Pavan.

Domenica 10 marzo alle 10 è in programma la commemorazione organizzata, come ogni anno dall’Anpi sezione di Verzuolo e valle Varaita per ricordare il sacrificio dei partigiani morti per la libertà.

Il 6 marzo 1945 a Valmala la neve si tinse presto di rosso sangue (così come il titolo di un docufilm che ne ricorda i fatti) sotto i colpi dei mitragliatori e dei mortai morirono nove partigiani caduti sotto i colpi del battaglione Bassano.

Furono inoltre fatti 4 prigionieri creando dopo questo fatto un grande senso di confusione tra le brigate partigiane.

Fra questi il comandante Ernesto Casavecchia e il commissario Giorgio Minerbi e con loro: furono freddati Andrea Ponzi, Tommaso Racca, Pierino Panero, Alessandro Rozzi, il russo Ivan Volhov Pavlovich, Francesco Salis e Biagio Trucco.

All’infausto giorno sopravvissero in due tra cui il verzuolese Angelo Boero, il partigiano ‘Edelweiss’, scomparso a 96 anni nel 2018 era l’ultima memoria storica dell’eccidio di Valmala e testimone delle Resistenza.

Da quel momento, ogni anno ha visto un pellegrinaggio sempre più intenso e partecipato al santuario, inizialmente in forme più intime con i familiari e gli amici dei partigiani caduti e poi divenute pubbliche.

Si tratta, com’è noto, di uno degli avvenimenti più dolorosi dell’intera vicenda legata alla Resistenza in valle Varaita.

LA COMMEMORAZIONE A VALMALA DOMENICA 10 MARZO

“Salire a Valmala per ricordare questo fatto come sempre avviene ogni anno, – dicono dall’Anpi Verzolo e Valle Varaita - è oltremodo necessario quest’anno. Bisogna esserci.

Ci sono dei momenti, infatti, nei quali di fronte alla manipolazione della storia, ad una diffusa e colpevole smemoratezza, ad un pressappochismo superficiale, a reiterate manifestazioni ‘nostalgiche’ e al pericolo di un neanche troppo latente autoritarismo, occorre essere attenti, vigili in piedi.

Bisogna esserci – ripetono dall’associazione partigiani - per ricordare certo, ma soprattutto per paragonare questo presente nebbioso, e per certi versi troppo passivi, alla saldezza dei valori per i quali quei giovani di allora avevano scelto di esserci, combattere e anche morire”.

Il programma di domenica 10 marzo prevede il ritrovo a Valmala alle 10 e l’omaggio ai caduti seguito alle 10,30 dalla messa nel Santuario.

Alle 11,15 ci sarà il saluto delle autorità e del sindaco di Busca Marco Gallo. L’orazione ufficiale, prevista alle 11,30, sarà affidata a Roberto Pignatta, presidente dell’associazione saluzzese “Bella ciao” e figlio di un partigiano di Saluzzo.

La giornata si concluderà alle 12,30 con il pranzo conviviale.