Cuneo, il 18 marzo torna l’appuntamento con la Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima

Torna anche quest’anno la “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”. Il tradizionale appuntamento, giunto alla 72ª edizione, si svolgerà lunedì 18 marzo presso l’area MIAC di via Bra 77. L’evento, ad accesso libero per tutti, sarà un’importante occasione di confronto per il settore zootecnico e agricolo.

Protagonista indiscussa della rassegna sarà la razza bovina autoctona “Piemontese”. Un tempo utilizzata soprattutto per la produzione di latte e per il lavoro, oggi viene allevata principalmente per la produzione di carne, la cui qualità e valori dietetico-nutrizionali sono unanimemente riconosciuti a livello internazionale. Ogni anno, in occasione dell’evento, vengono presentati e premiati i migliori capi - di “Piemontese” e di altre razze - , provenienti da tutto il Piemonte. La riconosciuta e certificata qualità della carne nostrana rappresenta un’eccellenza ed una risorsa economica da preservare e sostenere, pur nelle difficoltà del recente periodo causate dalla contrazione dei tradizionali mercati e soprattutto dall’aumento dei costi di produzione. Problematiche che stanno creando non poche difficoltà alle aziende che allevano bovini di “Piemontese”. Nell’ottica di dare un segnale di vicinanza e sostegno alla categoria ed un’occasione di visibilità al settore zootecnico del territorio, l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Cuneo ha fortemente voluto riproporre la Mostra Zootecnica di Quaresima nel suo format e nella sua sede tradizionali, nonostante i recenti mutamenti nelle modalità di commercializzazione dei capi di bestiame, che hanno portato, tra le altre cose, alla chiusura del tradizionale mercato “fisico” del lunedì.

L’iscrizione dei capi bovini alla Mostra dovrà avvenire tassativamente entro le ore 12 di giovedì 14 marzo. Si avvisa che il giorno della manifestazione i capi, sia bovini che ovi-caprini, dovranno essere presentati entro le 8. Seguirà la disposizione degli animali per categorie e la valutazione da parte delle giurie. Infine, i saluti delle autorità e la premiazione (prevista indicativamente tra le 10.30 e le 11). Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Agricoltura del Comune di Cuneo (via Roma 4 - primo piano) telefonando ai numeri 0171 444.456 o 0171 444.622, oppure scrivendo all’indirizzo mail: agricoltura@comune.cuneo.it. Il regolamento completo è disponibile al link: https://www.comune.cuneo.it/news/dettaglio/periodo/2024/03/05/72a-mostra-regionale-zootecnica-di-quaresima.html.

Le categorie ammesse alla mostra sono tre: Bovini di razza Piemontese (tori – vitelloni castrati - vitelloni maschi -vitelloni femmine - sanati maschi - sanati femmine manze - vacche grasse – manzi castrati), Altre Razze ed Incroci (vitelloni maschi - vitelloni femmine) e Ovi-Caprini (agnelli – capretti). Premi speciali a “Migliore in fiera”, “Maschio più pesante” e “Femmina più pesante”.

Anche per l’edizione corrente il Comune di Cuneo si avvarrà della collaborazione di MIAC s.c.p.a., di ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori BOvini di RAzza Piemontese) e delle associazioni di categoria (allevatori e macellai) per la gestione degli aspetti più “tecnici” della Mostra, quali la disposizione degli animali negli stalli espositivi e la formazione delle giurie, che avranno il compito di valutare e premiare i migliori capi. Sarà inoltre presente personale del Servizio Veterinario ASL, per garantire il rispetto delle norme sanitarie e di tutela animale. La Mostra potrà contare, inoltre, sul sostegno e la partecipazione di alcune tra le più importanti organizzazioni e consorzi di tutela del territorio, che svolgono un prezioso lavoro di certificazione e valorizzazione della carne proveniente dagli allevamenti piemontesi.