Il grazie ai Vigili del Fuoco dai presidenti delle società cuneesi di volley: "Senza il loro intervento non avremmo potuto giocare"

I Presidenti di Cuneo Granda Volley e Cuneo Volley vogliono esprimere un sincero ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo, intervenuti nella mattinata di domenica 3 marzo per porre rimedio ad una perdita sul tetto del palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

“La partita non si sarebbe potuta giocare – affermano Bianco e Manini co-presidenti della squadra femminile di A1 Honda Olivero S.Bernardo - perché per le grandi piogge di questi giorni hanno evidenziato una infiltrazione che faceva gocciolare l’acqua proprio in centro al campo di gioco. Solo questo intervento ci ha permesso di non avere intoppi la sera, portando a casa una bella vittoria”

“La situazione – afferma Costamagna presidente della squadra maschile di A2 Puliservice S.Bernado, nonché affidatario della custodia e pulizia del palazzetto - era imprevedibile, non ci si aspetta una perdita proprio sulla cima del tetto. Affrontata in questo modo è stata la sintesi di una collaborazione attiva che valorizza sempre di più il modo di lavorare in comune”.

“Abbiamo subito fatto il sopraluogo – afferma l’assessore Fantino del Comune di Cuneo coadiuvato dal responsabile dei lavori pubblici Martinetto- capendo che per intervenire occorreva avere professionalità e mezzi che solo i Vigili del Fuoco in emergenza possiedono. Tutto si è sistemato in poche ore, adesso valuteremo come intervenire per la manutenzione della copertura del tetto”