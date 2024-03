Medi Zahar, allievo della scuola di Circo di Mondovì, è campione italiano di monociclo

Grande orgoglio alla scuola di Circo Macramè. Il 2 e il 3 marzo si è svolto a Telgate, in provincia di Bergamo, l'ottavo campionato italiano di monociclo freestyle.

A conquistare il titolo di campione italiano, per la quarta volta, è stato Medi Zahar, il primo e più longevo monociclista della scuola di Circo Macramè del Monregalese.

L'artista ha portato in scena il personaggio di Harry Houdini entrando in gara ammanettato e liberandosi attraverso difficili esercizi in sella al monociclo conquistando il palasport di Telgate.

"Il freestyle - spiegano dalla Scuola di Circo Macramè - è una disciplina artistica legata al monociclo che prevede una valutazione tecnica e artistica della "routine" da parte di una giuria di esperti che, per quanto riguarda la valutazione tecnica, valutano la difficoltà degli esercizi che vengono effettuati in gara dal concorrente".

La giuria procede inoltre alla valutazione artistica, verificando che il personaggio e la storia raccontata in gara siano congruenti con la scelta musicale; oltre a osservare fluidità, coerenza della scelta del costume e della contestualizzazione dei movimenti.

Insomma il freestyle è un difficile ibrido tra tecnica e arte che il monocilista monregalese ha saputo presentare con maestria conquistando il titolo italiano.

Il team Macramè, pluri-medagliato a livello internazionale dal 2012 al 2019, durante l'emergenza sanitaria ha avuto un forte calo di partecipazione e oggi, dopo una difficile ripartenza ha finalmente potuto riemergere in ambito nazionale grazie alla tenacia e alla perseveranza di Medi Zahar che ha portato il team monregalese in vetta al podio.

La Scuola di Circo Macramè è attiva nella città di Mondovì nella storica palestra della scuola Trigari e continuerà il suo impegno nell'offrire attività inclusive aperte a tutti.