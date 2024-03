Mondovì, lavori al Borgheletto: chiusa via Soresi, modifiche alla viabilità in via Beccaria

Proseguono i lavori di riqualificazione urbana al Borgheletto, nel cuore di Mondovì Breo.

Per consentire lo svolgimento degli interventi dal 6 al 23 marzo verrà chiusa al traffico veicolare via Soresi, con transito consentito soltanto a residenti, domiciliati e titolari di autorimesse.

In contemporanea, sarà istituito il senso unico di circolazione in via Beccaria con direzione obbligatoria di marcia da piazza Cesare Battisti a via Rosa Govone.

Quest’ultima tornerà ad essere percorribile in un unico senso di marcia in direzione di piazza Ellero.