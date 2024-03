Ripristinati internet, tv e telefonia in Valle Stura: posizionato e attivato il generatore [FOTO]

Dopo le operazioni da parte dell'elicottero di EliWest per il trasporto del generatore in quota a cima Buschin, nel comune di Borgo San Dalmazzo, dove si trovano i ripetitori da cui dipendono i segnali di tutte le telecomunicazioni della valle Stura, interrotte da ieri, nel tardo pomeriggio di oggi è stato ripristinato il servizio.

Sono tornati operativi internet, telefoni e tv.

Si tratta di un intervento riparatore in attesa di quelli definitivi sulla rete elettrica danneggiata dal maltempo dello scorso week end.

“Hanno messo a rischio le operazioni di messa in sicurezza del comune di Argentera e di tutta la vallata” ha spiegato in una nota il sindaco, l’onorevole di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro:

“In questi giorni di forti nevicate ho mantenuto un costante dialogo e proficuo confronto con il referente della Commissione valanghe per individuare una finestra temporale che potesse essere il momento più idoneo per effettuare le operazioni di distacco che devono essere eseguite in maniera tempestiva, ovvero subito dopo la nevicata per poter essere il più efficace possibile. Il momento considerato più idoneo è stato questa mattina - martedì 5 marzo - ma, una volta effettuate le operazioni, ci siamo scontrati con l’impossibilità di procedere agli atti amministrativi, in quanto mancava l’elettricità, internet era fuori uso ed il telefono non funzionava. Una vera gimcana difficile e assurda”. Così il primo cittadino ha spiegato le difficoltà che si sono aggiunte ad un momento già estremamente delicato di per sé. “Argentera è il Comune più alto della Valle Stura, non dovremmo stupirci per le abbondanti nevicate eppure noto con rammarico che a differenza di settanta anni fa, una condizione considerata normale in montagna, oggi sia diventata un problema. Sono anche molto dispiaciuta di percepire così tanta frustrazione, mortificazione e disagio in chi in queste vallate ci vive e ci lavora con passione e attaccamento.

Fin da subito, già da domenica sia Enel che BBBell si sono detti pronti ad intervenire per ripristinare il servizio pubblico di propria competenza in caso di bisogno. Ringrazio i loro referenti per la disponibilità – ha aggiunto Ciaburro -, così come ringrazio la Prefettura per il supporto dato per portare a termine un iter senza il quale non avremmo potuto fare nulla o comunque non in termini di legge. Ricordo che questi servizi pubblici sono indispensabili per la sicurezza di territorio e cittadini. Infatti tutto è stato complicato dall’impossibilità di accedere ai siti sui quali sono ubicati i ripetitori”.

Per questo il sindaco di Argentera, l’onorevole Ciaburro, lancia un appello ai sindaci di Borgo San Dalmazzo e Demonte: “Chiedo ai colleghi sindaci di questi due Comuni che si trovano più in basso e quindi sono più facilmente raggiungibili in caso di maltempo, di considerare con più attenzione le infrastrutture che sono un importante servizio pubblico per tutta la valle, affinché siano sempre e prontamente accessibili in modo da ridurre i tempi di interventi in caso di bisogno. I nostri nonni ci hanno insegnato che è indispensabile pulire i fiumi, tagliare le piante troppo alte cresciute vicino a delle linee elettriche e soprattutto monitorare la crescita della vegetazione nelle diverse fasce. Piccoli accorgimenti di tutela e cura del territorio che possono fare la differenza in caso di maltempo in termini di disagi e danni”.

Infine conclude congratulandosi con la propria squadra di consiglieri comunali: “Ci tengo a ringraziare per il lavoro svolto e la grande attenzione verso il territorio ed i cittadini, tutti i consiglieri comunali. Un ringraziamento particolare a Roberto Isnardi, alpino e anche presidente della Pro loco”.

Annessi ai ringraziamenti anche il presidente dell'Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel, pone alcune riflessioni: "Ringrazio tutti coloro che si sono dedicati con impegno e dedizione al ripristino dei servizi Elettrico ed Internet in Valle a partire dal personale dei Comuni interessati Borgo San Dalmazzo e Demonte e del personale Amministrativo dell'Unione, oggi impegnato in un doppio intervento prima al Colle della Maddalena per le operazioni della commissione valanghe e poi per coordinare il delicato intervento sui ripetitori di Bergemolo e Cima Buschin, grazie anche all'impegno degli operatori di ENEL e BBBEL. Queste situazioni di emergenza ci confermano ancora una volta come una Valle sia sempre interconnessa da cima a fondo. Due esempi ben rappresentano questa interdipendenza: la pulizia degli alvei dei fiumi in Alta Valle consente di mettere in sicurezza, durante le forti piogge, i Comuni di Bassa Valle, la manutenzione delle strade di accesso ai ripetitori, in Bassa Valle, consente di assicurare i servizi Internet e TV in Alta Valle durante le nevicate. Determinante la capacità dei singoli Amministratori a "fare squadra" tra tutte e 13 le Amministrazioni che compongono la Nostra Unione dei Comuni. Fin da domani vanno affrontate con determinazione le criticità che si sono presentate in questi giorni per ridurre il rischio che si ripresentino situazioni simili".