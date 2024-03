Roddino, la nuova piazza sarà inaugurata il 25 aprile con un nome scelto dai cittadini

Il Comune di Roddino si appresta a celebrare il 25 aprile con un evento ancora più significativo: verrà, infatti, inaugurata la nuova piazza davanti al municipio. Un lavoro di prospettiva e di grande impatto che ha previsto il trasferimento del monumento dei caduti e la creazione di una zona pedonale, eliminando le barriere architettoniche e integrando la terrazza sul retro alla piazza senza compromettere i parcheggi. Spiega il sindaco Marco Andriano: "L'obiettivo principale è trasformare un semplice parcheggio in uno spazio pubblico vivace e fruibile. Una delle particolarità è la predisposizione per la futura casetta dell'acqua nelle nicchie ricavate sotto la piazza".

Inoltre, la comunità sarà coinvolta nella scelta del nome della piazza. Il primo cittadino ha annunciato che la decisione finale sarà presa dopo due serate di confronto il 9 e l'11 marzo. Durante questi incontri, verrà aperta un'urna contenente i suggerimenti per l'intitolazione della piazza.

Questi appuntamenti offriranno anche l'opportunità di riflettere sulle attività svolte dalla attuale amministrazione in questi cinque anni. Si tratterà di un momento di confronto e ascolto per valutare l'apprezzamento dei cittadini.

Spiega il sindaco Marco Andriano: "Faremo un bilancio dei successi e degli eventuali fallimenti del nostro lavoro. Ci stiamo ancora interrogando sulla possibilità di ricandidarci. Amministrare un piccolo comune è stimolante addirittura divertente quando riesci a trovare soluzioni, frustrante quando non ci riesci. I volontari hanno svolto un ruolo fondamentale, contribuendo in modo incredibile in diverse iniziative, dall'organizzazione di eventi culturali alla gestione delle raccolte rifiuti, dalla partecipazione alla Protezione Civile fino al supporto del Comitato biblioteca e della Pro Loco".