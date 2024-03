San Michele Mondovì dedica un festival musicale al leggendario trombettista Nini Rosso

Un omaggio musicale alle melodie del leggendario trombettista Nini Rosso, nome d'arte di Celeste Raffaele Rosso.

Questo il fil rouge che condurrà la prima edizione del festival musicale organizzato dal Comune di San Michele Mondovì e dalla Fondazione Fossano Musica dedicato a uno dei più grandi trombettisti italiani, nato proprio a San Michele Mondovì, il 19 settembre del 1926.

Un concorso per celebrare l'arte e il genio del compositore, che invita musicisti e interpreti di ogni età e provenienza a esprimere il proprio talento attraverso la sua musica.

L'iniziativa è aperta a solisti e gruppi musicali che desiderano reinterpretare le opere più famose di Nini Rosso o che si ispirano al suo stile unico.

"Si tratta del primo festival musicale dedicato a Nini Rosso - spiega il sindaco Daniele Aimone - siamo molto emozionati e ringraziamo la Fondazione Fossano Musica per la fondamentale e preziosa collaborazione per la nascita di questo evento.

La prima fase dell'iniziativa prenderà il via l'8 marzo, con l'apertura delle iscrizioni al concorso musicale. Contestualmente stiamo cercando di raccogliere il maggior numero di opere d'arte dedicate a Nini Rosso per creare un'esposizione contestualmente al clou dell'evento che sarà un festival, che si svolgerà il 20 e il 21 luglio. L'iniziativa verrà poi riproposta con cadenza biennale".

Iscrizioni: Le iscrizioni al concorso apriranno venerdì 08 marzo 2024 e si concluderanno venerdì 7 giugno. Per partecipare, gli interessati dovranno compilare il form di iscrizione disponibile sul sito della Fondazione Fossano Musica, con facoltà di inviare il link di una registrazione video di una loro esibizione.

"Un'opportunità unica - spiegano dalla Fondazione Fossano Musica - per mostrare la propria abilità artistica e per tenere viva la memoria di un artista che ha saputo toccare il cuore di milioni di persone nel mondo".

Categorie:

Solista: dedicata ai trombettisti solisti che desiderano eseguire brani di Nini Rosso o composizioni differenti ispirate al suo stile, arricchendole con il proprio tocco personale.

Gruppi Musicali: per bande, orchestre o gruppi che reinterpretano le opere di Rosso o composizioni differenti ispirate al suo stile, arricchendole con il proprio tocco personale.

La Giuria composta da artisti di fama nazionale e internazionale e da quattro autorità locali includerà:

Marco Pierobon

Artista Yamaha & Wedge

Primo Premio nei concorsi internazionali di Passau (Germania), Imperia ed Aqui Terme, Marco Pierobon è stato per quasi dieci anni Prima Tromba delle Orchestre del Maggio Musicale Fiorentino (1999-2002 con Zubin Mehta) e dell’Accademia di S. Cecilia (2003-2008 con Antonio Pappano), ed ha collaborato con lo stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra (Daniel Barenboim) e l'Orchestra Filarmonica della Scala.

Andrea Tofanelli

Nato a Viareggio (LU) il 26 Luglio del 1965. Menzionato su Wikipedia in numerose lingue e in numerosi altri libri ed enciclopedie di musica, inizia a studiare musica e tromba nella banda di Torre del Lago Puccini nel 1975, guidato dal padre Dino, dal maestro Marino Peruzzi e da alcuni musicisti jazz amatoriali vicini a Dean Benedetti, il famoso sassofonista jazz italo-americano menzionato in tutte le biografie di Charlie Parker.

Ercole Ceretta

Diplomatosi in tromba nel 1982 presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino sotto la guida del M° Renato Cadoppi, si perfeziona presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo sotto l'insegnamento di illustri maestri come Pierre Thibaud, Bernard Soustrot, Sandro Verzari, e al Saint Mary's College negli Stati Uniti con Jeff Silberschlag.

Ha seguito inoltre masterclasses in Italia, Svizzera, Francia e Stati Uniti, tenuti da Philip Smith, Dennis Ferry e Anthony Plog. Dal 1995 fa parte stabilmente dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Marco Braito

Diplomato al conservatorio di Bolzano, si perfeziona al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi nella classe del M. Pierre Thibaud dove si aggiudica il Primo Premio all’unanimità. Si è esibito come solista con l’Orchestra da camera di Mantova, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Sinfonica di Roma e l’Orchestra della Toscana con la quale, insieme ad Alexander Lonquich ha effettuato una tournee con il Concerto per pianoforte e tromba di Schostakovich. Ha insegnato presso il Festival Internazionale “Santafora in musica” di Santa Fiora (Gr), alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN) e ai corsi di Perfezionamento di Portogruaro e Musicariva Festival, collabora da diversi anni con il Conservatorio di Udine. Ha tenuto inoltre master class per ottoni al Tanglewood Institute (Boston), Royal Northern College of Music (Manchester) Scottish College of Music (Glasgow), University of Toronto (Canada).

Il concorso prevede premi allettanti per i vincitori di ogni categoria, oltre alla possibilità di esibirsi durante la serata finale di gala, che si terrà in una prestigiosa location di San Michele Mondovì. I dettagli sui premi saranno annunciati prossimamente sul sito ufficiale del Comune, della FFM e sui rispettivi canali social.

Per sponsor/mecenate privato o ditta è possibile sostenere il concorso avendo un credito di imposta del 65% in quanto la fondazione Fossano musica è riconosciuta dal ministero della cultura per i benefici Artbonus.

Per maggiori informazioni, visitate il sito della FFM (https://fondazionefossanomusica.it/it/news/concorso-le-melodie-di-nini-rosso-un-omaggio-musicale) o quello del Comune di San Michele Mondovì.