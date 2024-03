Sezione Alpini di Cuneo, Davide Spedale è il nuovo presidente: “Pronto a mantenere vivi i nostri valori e simboli”

Eletto, al primo turno, nuovo presidente degli Alpini della sezione di Cuneo il cinquantenne Davide Spedale, titolare dell'impresa funebre “La Caragliese”. Il voto sabato scorso, 2 marzo, nel salone Polivalente di Tarantasca, dove si è svolta l'assemblea dei delegati e l'elezione del nuovo presidente e di tutto il direttivo, che resteranno in carica per il prossimo triennio.

Spedale è uno dei più giovani della sezione cuneese ed appartiene al gruppo alpini di Caraglio della valle Grana da sempre, nato all'ospedale di Caraglio ha prestato servizio militare a Borgo San Dalmazzo presso la caserma del Secondo Reggimento Alpini.

Sul territorio provinciale rispetto alle sezioni di Ceva, Mondovì e Saluzzo, Cuneo è la più grande: conta più di 8mila soci, 103 gruppi, al suo interno ci sono i 4 comitati: Alpini Doc, Alpini del Roero, Alpini della Langa e Alpini della Piana Cuneese.

Chiari gli obiettivi del neo presidente: “Sicuramente – ha detto - vorrò valorizzare ulteriormente il Memoriale in carico alla sezione di Cuneo, che deve diventare il fiore all'occhiello, anche per le nuove generazioni a cui tramandare i nostri valori e simboli storici. Non dimentichiamo, poi, il nucleo di protezione civile alpina, pronto a partire in ogni occasione e in ogni emergenza.

Continueremo a puntare sulla Commissione sportiva, che organizza campionati nazionali in cui Cuneo si è sempre distinta nelle varie discipline con importanti risultati di cui andiamo fieri.

Un'attenzione particolare va data, inoltre, alla Commissione eventi e manifestazioni, che cura tutte le manifestazioni del territorio. Abbiamo ancora in mente i giorni dello scorso luglio quando la nostra sezione ha celebrato i 100 dalla nascita e pensando al futuro, anche se un miraggio, ci piacerebbe riuscire a riportare l'Adunata a Cuneo: la speranza è l'ultima a morire” ha concluso Spedale.

Il primo passo, dopo l'elezione, è la convocazione del primo Consiglio, con i suoi 24 consiglieri, dove avviene l'insediamento del nuovo presidente e vengono designate le nuove cariche, dal vice presidente ai coordinatori delle commissioni (sportiva, del Memoriale, delle manifestazioni..). Convocato per sabato 9 marzo a Cervasca nel salone polivalente del Comune.