Temporali portano grandinata fuori stagione tra le Langhe e il Roero [FOTO]

Non hanno tardato a manifestarsi, addirittura nelle forme della grandinata che negli scorsi minuti ha colpito un territorio che va da La Morra, nelle Langhe, a Pocapaglia, nel Roero, l’allerta per temporali che Arpa Piemonte ha diffuso per il pomeriggio di oggi, prevedendo temporali e rovesci accompagnati talvolta da vento forte, più intensi in serata.

Un fenomeno decisamente fuori stagione, ma che negli ultimi giorni ha interessato diverse regioni del Paese, da Roma alla Sicilia passando il Salento.

Come riportato qui, l’allerta meteo per possibili fenomeni di versante interessa in particolare le valli Belbo e Bormida (zona G). Per domani, 6 marzo, non sono previste al momento allerte in alcuna zona del Piemonte