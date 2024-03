Valgrana, aperto il bando per la concessione degli impianti sportivi

È stato pubblicato oggi, martedì 5 marzo, sull'Albo Pretorio del Comune di Valgrana, il bando di gara di asta pubblica per la concessione amministrativa delle strutture degli impianti sportivi comunali, compreso il chiosco, siti in via degli Alpini.

I concorrenti per partecipare alla gara devono presentare apposita istanza, allegata al presente avviso. Occorre far pervenire la documentazione richiesta al Comune di Valgrana, avente sede in Via Roma n. 38 - 12020 Valgrana entro le ore 12:00 del giorno 26 marzo 2024.



All'indirizzo https://www.comune.valgrana.cn.it/Home/DettaglioNews/IDNews/250731 il bando, l'istanza e la planimetria dei luoghi interessati.

Per qualunque informazione relativa alla gara telefonare all'ufficio lavori pubblici del Comune di Valgrana al numero 0171/98101.