Valle Po ancora in giallo per il rischio valanghe, Belbo e Bormida per temporali attesi dal pomeriggio

"Nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, più intensi sulla parte orientale della regione in serata. Le precipitazioni perdureranno fino al primo mattino di domani (mercoledì 6 marzo, ndr) sulla parte orientale, per poi esaurirsi rapidamente nel corso della mattinata, con una successiva attenuazione dei venti sui rilievi".

Questa la previsione con la quale l’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Piemonte (Arpa) ha aggiornato i livelli di allerta meteo previsti per il pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo, sulla nostra regione.

Per quanto riguarda la nostra provincia, la Valle Po (in zona D) è interessata da un'allerta valanghe, mentre le valli Belbo e Bormida (zona G) da un invito a precauzione per possibili fenomeni di natura idrogeologica, con particolare riguarda a temporali e vento forte.

Per domani, 6 marzo, non sono previste allerte in alcuna zona del Piemonte. La regione figura al momento in verde.