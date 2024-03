Ciclismo: il gruppo Fidas celebra i suoi primi 25 anni di attività

Il gruppo ciclistico dei donatori di sangue della Fidas Monregalese compie 25 anni. Un traguardo che vuole dimostrare la costanza e passione con cui il gruppo continua ad essere unito nei valori di altruismo e solidarietà.



Correva l’anno 1999 e un gruppo di sei donatori monregalesi, grandi appassionati di ciclismo, decidono di dare vita ad un gruppo vero e proprio in seno alla Fidas Monregalese con lo scopo di promuovere la donazione di sangue con il nome di “Società ciclistica Avas del Monregalese”. Fanno parte di questo gruppo alcuni atleti ancora oggi operativi tra cui Bossolasco, Vinai ed Anania, primo storico Presidente assieme a Viale, Boetti e Borra. Vengono così stabiliti i colori sociali “maglia bianca con scritte e fasce laterali rosse e calzoncini rossi” e la squadra viene affiliata alla UISP di Cuneo per i tesseramenti. La prima partecipazione ufficiale avviene al Giro delle valli Monregalesi.



Nel 2003 viene registrato il nuovo Statuto. La squadra diventa ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, e il gruppo rimane in carica per più di 10 anni passando, nel frattempo, il testimone a Viale come nuovo Presidente.



A fine 2015 c’è l’arrivo di un nutrito gruppo di neoiscritti che comporta un nuovo passaggio di consegne. Il Presidente diventa Roberto Bonelli e, l’anno successivo, si decide di avviare una piccola rivoluzione. Il gruppo scrive un nuovo Statuto, viene cambiato il nome in “ASD Fidas Monregalese” e anche i colori della divisa cambiano e si passa al grigio con le scritte in rosso su campo bianco. Lo scopo, tuttavia, non cambia è sempre quello di promuovere la donazione di sangue.



Nel frattempo, il gruppo cresce ancora e oggi conta quasi 40 iscritti. Il gruppo ciclistico monregalese non si ferma ed è ancora molto attivo: questa primavera parteciperà alla Giornata Nazionale del Donatore Fidas che si terrà a Sanremo il 19 maggio sfilando con le biciclette per le vie della Città dei Fiori.