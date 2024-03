Chiesti sei anni per il "capo" della famiglia siciliana accusata di spaccio di cocaina a Dronero

Una soffiata agli agenti della Questura di Cuneo aveva portato a sgominare una famiglia di siciliani residente a Dronero dedita allo spaccio di cocaina.

C’era il “capo”, D.S.G., 43enne di Palermo e residente nel Paese della Valla Maira, e con lui i “suoi operai”, come li definiva. Ad essere indagati erano stati anche il padre (deceduto) e suo fratello, la cui posizione è stata stralciata.

Accusati in tribunale a Cuneo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre a D.S.G, c’è la moglie M.B., classe '86 e cuneese; il cognato F.B., quarantenne palermitano; il cugino S.P., trentottenne orginario di Palermo; e F.Z. e L.T., un quarantenne albanese di Villafalletto e un 65enne italiano, da cui si sarebbero riforniti di alcune dosi.

l blitz delle forze dell’ordine era iniziato come un appostamento davanti alla casa di D.S.G. e B.M., aveva portato ad individuare due acquirenti che avevano appena ricevuto “due cipollette di cocaina da 1,4grammi complessivi”. Una volta portati in Questura i due avevano riferito di aver comprato la dose proprio dall’uomo.

Poi, a seguito della perquisizione domiciliare a casa dei coniugi, che ospitavano il cugino S.P., vennero sequestrati, oltra ad un bilancino di precisone, anche 28,3 grammi di cocaina di cui dieci ancora da confezionare. In quell’occasione D.S.G. venne arrestato e gli venne applicata la misura dell’obbligo di dimora. Nel frattempo, nel mirino degli inquirenti, spuntarono i nomi di F.Z. e di un altro uomo, N.G., poi deceduto.

L’attività di intercettazioni fu molta corposa e tutti i telefoni vennero messi sotto controllo. La maggior parte delle conversazioni avvenivano prevalentemente in dialetto siciliano. La vicenda si concluse con il secondo arresto di D.S.G, di ritorno a Cuneo a bordo di un’auto guidata dal cognato: i poliziotti lo fermarono dopo averlo visto buttare fuori dal finestrino 10 grammi di codeina.

Stamane, lunedì 4 marzo, la Procura di Cuneo ha chiesto la condanna per D.S.G. e F.Z. Quest’ultimo, di fronte al giudice Giovanni Mocci, scegliendo di rendere spontanee dichiarazioni, ha negato ogni addebito: “Non ho commesso i fatti di cui vengo accusato” ha sostenuto.

Per D.S.G., il “capo”, il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 6 anni 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 25mila euro di multa. Per sua moglie M.B., invece, è stata chiesta l’assoluzione. Su quest’ultima richiesta l’avvocato Luisa Chiapello si è associata alla Procura, quanto alla posizione del marito, il legale ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con una sentenza a carico dell’imputato passata in giudicato, la riqualificazione dei fatti e il riconoscimento delle circostanze generiche.

Anche per F.Z. il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 6 anni e 30 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 25mila euro di multa. Ad opporsi alla richiesta, l’avvocato difensore Luca Martino che ne ha chiesto l’assoluzione con formula piena.

Quanto alle posizioni di F.B., L.T. e S.P. la Procura ha ritenuto insussistenti gli elementi a carico degli imputati tali da poter chiedere una condanna. Il legale Attilio Martino ha dunque condiviso le richieste di assoluzione formulate dal pubblico ministero.

Il 4 aprile, le repliche e la sentenza.