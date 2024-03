Due società si contendono la gestione della Scuola di Mediazione linguistica: studenti rischiano di perdere l'anno

Due società si contendono la titolarità a gestire i corsi di insegnamento per la SSML, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici a Cuneo. E parte degli studenti universitari, da agosto scorso, si ritrova nel limbo. Lamentano di aver perso un semestre di lezione e rischiano di vedere andare in fumo l'anno scolastico.

A settembre 2023 erano una trentina, quasi tutte ragazze. La maggior parte degli iscritti al primo anno ha fatto la rinuncia agli studi. Gli altri sono in difficoltà e si sentono abbandonati. Qualcuno ha anche pagato la quota di pre-iscrizione: chi ha versato 200 euro, chi 600.

Parliamo di un corso di laurea triennale privato che, fino all'anno accademico 2022-23, era gestito dalla Uniarco srl, con decreto autorizzativo del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Oggi sono due le società che si contendono gestione e studenti: la International Campus University srl che ha continuato a fare lezioni ed esami nella sede originaria di via Goffredo Mameli, e la Uniproject srl che invece avrebbe attivato, da ottobre 2023 a gennaio scorso, un servizio di tutoraggio gratuito nella galleria di piazza Europa. La maggior parte degli studenti è rimasta fedele a Uniproject.

Nel dicembre 2022 la società Uniarco si era effettivamente accordata per un trasferimento della gestione a favore di Uniproject srl, ma il passaggio non fu mai finalizzato. A differenza invece di quanto avvenne con International Campus University che si accordò per il passaggio di gestione nel mese di giugno 2023, con tanto di doppia comunicazione al Ministero.

Da qui il contenzioso legale con due ricorsi d'urgenza da parte di Uniproject per essere immessa nella gestione della SSML di Cuneo: il primo presso il Tribunale di Padova, respinto per incompetenza territoriale e il secondo presso il Tribunale di Cuneo, respinto per l'assenza dei presupposti che fondano i ricorsi cautelari. In entrambi i casi, Uniproject è stata condannata al risarcimento delle spese legali, sia nei confronti di Uniarco, sia nei confronti di International Campus University.

E oggi gli studenti rimasti con Uniproject si sentono presi in giro, rimasti invischiati, loro malgrado, in una battaglia legale che li vede come vittime.

“Questa vicenda ha coinvolto moltissime famiglie e le ha lasciate senza speranza e distrutte, me in primis – ci scrive una di loro -. Per noi tutto è precipitato ad agosto scorso quando abbiamo iniziato a percepire le prime difficoltà, con voci su attacchi hacker. Io ho versato la quota di pre-iscrizione e ho perso l'anno accademico. Dove posso iscrivermi a fine febbraio?”

“Siamo stanchi – aggiunge un'altra studentessa -. Qualcuno si è spostato, anche a malincuore, pur di chiudere questo capitolo. Il contenzioso ci può essere ma noi non dovremmo rimetterci”.

“Io procederò con la rinuncia agli studi e probabilmente perderò la quota di pre-iscrizione – conclude un'altra -. Mi sono fidata e mi sento un'imbecille ad averlo fatto”.

Ma non è tutto. A gennaio, la società International Campus University ha presentato un esposto alla Questura di Cuneo segnalando Uniproject per irregolarità dal mese di novembre 2023 che potrebbero avere evidenziato un'appropriazione ingiustificata di rette. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile sulla vicenda.

“Da parte nostra – ci scrive International Campus University -, sappiamo benissimo che gli studenti sono stati strumentalizzati e non abbiamo nulla contro di loro. Anzi, saremmo lieti di poterli accogliere per le lezioni del secondo semestre, che sono iniziate il 4 marzo”.

Abbiamo provato a contattare anche la società Uniproject che, tuttavia, non ci ha mai risposto. Rimaniamo disponibili a pubblicare la loro versione dei fatti.