E' scomparso il professor Sergio Vizio, docente in pensione e già presidente del CAI di Fossano

Fossano, la città dove ha sempre vissuto, e Genola, dove per due decenni ha svolto la professione di docente di scuola media, piangono la morte di Sergio Vizio, avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 5 marzo.

Una vita di passioni, per la scuola, per la montagna, per la sua comunità.

E tanti dei suoi ex colleghi a scuola oggi sono sbigottiti alla notizia della sua scomparsa.

Classe 1957, oltre all'insegnamento, Vizio ha dedicato buona parte del suo tempo libero al Club Alpino Italiano, ricoprendo più volte il ruolo di consigliere direttivo della sezione fossanese e presiedendolo per alcuni anni. Un amore per la natura e il territorio delle alpi cuneesi che ha trasmesso a tanti dei suoi allievi ma anche a tanti dei fossanesi che frequentava nelle sue varie attività sociali.

Da qualche mese lottava contro una grave malattia, ma fino a poco tempo fa ha continuato a spendere le sue energie per il Club e per la promozione del rifugio Migliorero, in valle Stura, fiore all'occhiello del CAI fossanese.

Negli ultimi anni ha collaborato anche con la locale fondazione bancaria CRF, come membro del Comitato di indirizzo, e ha curato la nascita e coordinato per qualche tempo il Comitato cittadino "Per il Parco Fluviale", spendendosi sempre con generosità e competenza.

Sergio Vizio lascia la moglie Vanna Morra, il figlio Stefano, la nuora Ludovica e la sorella Luisa.

Nella sede del CAI locale in via Falletti verrà allestita la camera ardente, mentre le esequie si terranno giovedì 7 marzo alle ore 10,30 presso il Duomo di Fossano.