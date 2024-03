Tenta di introdurre droga all'interno del carcere di Cuneo e finisce in manette

Sabato 2 marzo il reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cuneo, con l'ausilio delle unità cinofile, ha condotto un’importante attività di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto dell'introduzione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere.

A darne notizia è il segretario generale aggiunto della Fns Cisl Vincenzo Ricchiuti, che dichiara: “Finalmente a Cuneo, dopo la tempesta, si vede un po' di luce. Dalla nostra federazione va un plauso al bel lavoro di squadra condotto dai nostri poliziotti”. E continua: “Nella fattispecie l'attività ha portato al sequestro di una notevole quantità di sostanza stupefacente, abilmente occultata da una persona che si era recata ai colloqui e che poi è stata tratta in arresto”.

Conclude il segretario: ”Ci congratuliamo con gli uomini e le donne del Corpo, non solo per il brillante risultato raggiunto, ma per il lavoro che ogni giorno svolgono all’interno di un contesto difficile qual è quello del carcere. Auspichiamo che i vertici dell'Istituto propongano ai vertici dell'Amministrazione i dovuti riconoscimenti per il personale di Polizia Penitenziaria che ha espletato quella delicata attività”.