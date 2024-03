Berlo o spalmarlo? Le differenze tra il collagene da bere e quello attivo in skincare

Nuove tendenze emergono periodicamente nel mondo della bellezza e del benessere, una di queste tendenze recenti è la crescente popolarità del collagene, una proteina fondamentale per la salute della pelle, dei capelli, delle unghie e delle articolazioni. Negli ultimi anni, il mercato è stato invaso da prodotti che promettono di migliorare la produzione di collagene e di contrastare i segni dell'invecchiamento, ma una domanda che molti si pongono è: è meglio berlo o spalmarlo?

Il collagene può essere consumato come integratore alimentare sotto forma di bevanda o capsule, oppure applicato direttamente sulla pelle tramite creme, sieri o maschere. Entrambi i metodi hanno i propri vantaggi e differenze, e la scelta dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze individuali.

Il collagene da bere è diventato popolare per la sua presunta capacità di migliorare la salute della pelle dall'interno. Questi integratori solitamente contengono collagene idrolizzato, che è una forma di collagene spezzata in pezzi più piccoli per renderla più facilmente assorbibile dal corpo.

Uno dei principali vantaggi del collagene da bere è la sua azione a livello sistemico. Quando viene ingerito, il collagene viene assorbito dal tratto digestivo e distribuito in tutto il corpo, inclusa la pelle. Questo può contribuire a migliorare l'elasticità della pelle, ridurre le rughe e promuovere la salute delle articolazioni.

Inoltre, il collagene da bere può essere arricchito con altri ingredienti benefici, come vitamine, minerali e antiossidanti, che supportano ulteriormente la salute della pelle e del corpo nel suo insieme.

D'altra parte, il collagene utilizzato nei prodotti per la cura della pelle agisce localmente, direttamente sulla superficie della pelle. Questi prodotti contengono spesso collagene in forma di peptidi, che sono molecole di collagene di dimensioni molto piccole in grado di penetrare più facilmente negli strati superiori della pelle.

L'applicazione topica del collagene può fornire una serie di benefici per la pelle, inclusa l'idratazione, il miglioramento della texture e la riduzione delle linee sottili e delle rughe. Inoltre, i prodotti per la cura della pelle contenenti collagene spesso combinano questa proteina con altri ingredienti attivi, come acido ialuronico, vitamine e peptidi, per massimizzare i risultati.

Una delle principali ragioni per cui le persone scelgono di utilizzare il collagene in skincare è la sua azione mirata. Applicando direttamente sulla pelle, è possibile concentrare il trattamento nelle aree specifiche che necessitano di maggiore attenzione, come le rughe intorno agli occhi o alle labbra.

Quale scegliere? Berlo o spalmarlo?

La scelta tra il collagene da bere e quello in skincare dipende da una serie di fattori individuali, tra cui l'età, il tipo di pelle, le preferenze personali e lo stile di vita.

Per coloro che cercano un approccio olistico alla bellezza e al benessere, il collagene da bere potrebbe essere la scelta ideale. Integrando il collagene nella propria routine quotidiana come parte di una dieta equilibrata, è possibile migliorare la salute della pelle e del corpo dall'interno, supportando la produzione naturale di collagene e mantenendo la pelle idratata e luminosa.

D'altra parte, se si desidera mirare specificamente a problemi cutanei come rughe, perdita di elasticità o secchezza, l'applicazione topica del collagene attraverso prodotti per la cura della pelle potrebbe offrire risultati più rapidi e visibili. È importante scegliere prodotti di alta qualità contenenti ingredienti attivi concentrati per massimizzare i benefici per la pelle.

Per non rinunciare all’approccio naturale beneficiando però di attivi funzionali, uno dei prodotti più performanti sul mercato con collagene ce lo propone il brand He’be - No Age Skin col suo Age Alchemy, un siero ricco anche di Acido Ialuronico che aiuta la pelle a rigenerarsi e la rende rassodata e compatta.

Infine, molti esperti raccomandano di combinare entrambi gli approcci per massimizzare i benefici del collagene. Integrando il collagene da bere nella propria dieta e utilizzando prodotti per la cura della pelle arricchiti di collagene, è possibile ottenere un trattamento completo e multidimensionale per la salute e la bellezza della pelle.

Non c'è una risposta definitiva alla domanda se sia meglio berlo o spalmarlo. Entrambi i metodi offrono vantaggi unici e possono essere integrati efficacemente in una routine di bellezza e benessere. Ciò che conta è trovare l'approccio che funziona meglio per te e che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi di bellezza e salute della pelle.