Le privacy coin stanno perdendo quota, ma Scotty the AI potrebbe cambiare le carte in tavola

Le criptovalute incentrate sulla privacy stanno vivendo una fase di declino, ma un nuovo protagonista potrebbe portare una svolta nel panorama. Secondo un report di CoinGecko, le monete incentrate sulla privacy hanno registrato una diminuzione di quota del mercato, ma la promettente prevendita di Scotty the AI che ha superato 1,8 milioni di dollari, suscita speranze per un futuro più luminoso. L'entusiasmo intorno a Scotty the AI potrebbe rivelarsi un catalizzatore per cambiamenti significativi nel settore delle criptovalute incentrate sulla privacy.

VAI ALLA PREVENDITA DI SCOTTY THE AI

Cosa sta succedendo al settore?

Il settore delle criptovalute incentrate sulla privacy sta attraversando un periodo di significativo cambiamento, con una tendenza al ribasso evidenziata da un recente rapporto di CoinGecko.

Le monete incentrate sulla privacy hanno visto una considerevole diminuzione della loro quota di mercato a causa della crescente concorrenza delle blockchain privacy. Secondo il rapporto, dal 2021 le privacy coins hanno perso il 44,3% della loro quota di mercato a favore delle blockchain privacy, con il Protocollo Mina e Oasis Network in testa alla classifica.

Questo calo è evidente se confrontato con i dati di gennaio 2021, quando le privacy coins dominavano il mercato con una quota del 96,6%, equivalente a una capitalizzazione di mercato di 4,62 miliardi di dollari. Tuttavia, a febbraio 2024, hanno mantenuto solo il 52,3% del settore della privacy.

D'altro canto, le blockchain privacy hanno visto un aumento esponenziale della loro quota di mercato, passando dallo 3,4% (0,16 miliardi di dollari) al 47,7% (2,81 miliardi di dollari). Nel frattempo, Monero (XMR) e Zcash (ZEC) hanno visto la loro quota di mercato scendere rispettivamente dal 54,8% al 40,9% e dal 19,1% al 5,8%.

Il rapporto di CoinGecko suggerisce che il crescente interesse per le privacy coins nei primi giorni ha portato al delisting da molti exchange, principalmente a causa di preoccupazioni regolamentari legate ad attività illegali o illecite.

Questi delistings, secondo il rapporto, hanno impattato sulla dominanza di mercato delle privacy coins a lungo termine, aprendo la strada all'attenzione degli investitori verso le blockchain privacy, con Network (ROSE) che ha registrato un significativo aumento della quota di mercato da 77,62 milioni a 0,80 miliardi di dollari a gennaio 2021.

Scotty the AI: una nuova meme coin che va oltre la privacy

Scotty the AI è una nuova criptovaluta meme che si distingue dalla massa per la sua ambizione di superare i limiti delle tradizionali privacy coin. Basandosi sull'intelligenza artificiale (AI), questo progetto si propone di offrire un'esperienza unica ai suoi utilizzatori, combinando aspetti divertenti e utili.

Al centro di Scotty the AI c'è ScottyChat, un chatbot alimentato dall'IA che offre informazioni avanzate sulle criptovalute e sulle tendenze di mercato in un formato facile da comprendere. Questo servizio non solo rende più accessibile l'informazione riguardo al mondo delle criptovalute, ma dimostra anche l'impegno del team di Scotty the AI nell'integrare l'IA in modo pratico e utile.

Oltre a ScottyChat, il progetto prevede anche la creazione di Scotty Swap, un DEX nativo che consente scambi veloci e sicuri di token SCOTTY e altre criptovalute. Questo amplia ulteriormente le opportunità di utilizzo della criptovaluta, rendendola non solo un veicolo per transazioni, ma anche uno strumento per l'interazione all'interno dell'ecosistema decentralizzato.

Un altro punto di forza di Scotty the AI è il protocollo di staking integrato, che permette ai titolari di SCOTTY di guadagnare ricompense passive. Con rendimenti fino al 114% all'anno, il protocollo di staking offre un'opportunità interessante per coloro che vogliono impegnarsi attivamente nell'ecosistema di Scotty the AI.

L'entusiasmo attorno a Scotty the AI è palpabile, come dimostrato dalla prevendita che ha già superato il milione di dollari. Le previsioni sul prezzo di SCOTTY rilasciate da alcuni analisti di criptovalute su YouTube indicano che il token potrebbe avere il potenziale per un aumento significativo di valore una volta elencato sugli exchange, suggerendo che il progetto potrebbe avere un futuro promettente.

In un settore spesso dominato dalle privacy coin, Scotty the AI si distingue per la sua innovazione e il suo approccio unico. Combina l'umorismo delle meme coin con l'utilità dell'IA, aprendo nuove possibilità per gli investitori e gli appassionati di criptovalute. Se le previsioni si avvereranno, potremmo assistere a una nuova era di criptovalute meme, guidata dall'intelligenza artificiale e dall'innovazione.

VAI AL SITO UFFICIALE DI SCOTTY THE AI