Múses - Accademia Europea delle Essenze: chiude temporaneamente per cambio di gestione

La chiusura si rende necessaria per un cambio di gestione dell'Accademia Europea delle Essenze.

Si ringrazia YEG! per la professionalità messa al servizio del Múses e per il lavoro svolto al fine di promuovere e valorizzare il sito.



Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'Associazione Le Terre dei Savoia, ai seguenti recapiti:

Telefono: 0172-86472 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00).

L'Associazione Le Terre dei Savoia si scusa per il disagio e ringrazia il pubblico per la comprensione.