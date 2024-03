Aperte le adesioni al concorso "Parole ed immagini" di Mellana di Boves

Il “Concorso Parole ed Immagini” di Mellana di Boves, XXXIII edizione, ha fissato la sua premiazione alle soglie dell’estate, in frazione, nel pomeriggio di sabato 22 giugno, alle 16, nell’anfiteatro dietro il Salone (nel locale coperto in caso di maltempo) con esposizione quel giorno, quello successivo e la domenica seguente (30, sempre orari 10-12 e 15-19). Il bando completo è sul sito http://festeggiamentimellana.blogspot.it/ .

I termini per l’invio degli scritti son fissati a lunedì 8 aprile, per fotografie e abbinamenti parole ed immagini restano aperti sin a lunedì 6 maggio.

Accanto alle solite sezioni di poesia e prosa, per ragazzi ed adulti, alla “satira” e agli “abbinamenti parole ed immagini”, tutto “a tema libero”, le sezioni fotografiche (opere come sempre tra i venti ed i trenta centimetri di lato lungo, eventualmente con passepartout) cambiano come ogni anno: stavolta sono “I sorrisi degli anziani”, “Ruderi e rovine”, “Il mio colore preferito”, “Fotografie dal bosco” e “Bellezza infinita”.