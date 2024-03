Ad Alba il candidato di Fdi alle Europee Stefano Balleari: “Agricoltura, trasporti, grandi opere le priorità del mio impegno" [FOTO E VIDEO]

C’era anche il consigliere regionale ligure Stefano Balleari, membro della II Commissione “Salute e Sicurezza Sociale” in Regione Liguria, tra le autorità che questa mattina hanno preso parte all’inaugurazione all’inaugurazione del Poliambulatorio Specialistico CDS – La Casa della Salute, in viale Torino 14 ad Alba.

Dal 2020 capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Balleari ha un percorso politico che parte da dieci anni di lavoro nel Consiglio comunale di Genova. Assessore alla mobilità e al trasporto pubblico locale e vicesindaco dal 2017 nella giunta di Marco Bucci, ha vissuto in prima persona le vicende legate alla ricostruzione del viadotto Morandi.

Attualmente è candidato alle prossime elezioni Europee di giugno nella circoscrizione Nord-Ovest (Liguria-Piemonte-Lombardia).

“Agricoltura, trasporti, grandi opere saranno le priorità nel mio eventuale impegno europeo – ha spiegato al nostro giornale a margine dell’inaugurazione –. Il collegamento fra Piemonte e Liguria è fondamentale, proprio ieri si è arrivati alla firma di un protocollo d’intesa per aprire un retroporto importante ad Alessandria, che servirà a tutta la zona del basso Piemonte, data la presenza di tante aziende su cui si deve continuare a investire. Se avrò l’onore di rappresentare il mio collegio come eurodeputato sarà un mio impegno occuparmi di questi temi, come di quelli legati all’agricoltura, attualmente in difficoltà, sia per la mia regione sia per il Piemonte e la Lombardia”.

GUARDA IL VIDEO

Con riguardo al nuovo poliambulatorio albese, l’esponente del partito di Giorgia Meloni si è rallegrato per l’apertura: “Si tratta della 27esima struttura di questo tipo, di cui 7 attivate nel basso Piemonte. Credo che siano in previsione altri centri per collegare idealmente i due territori. Conosco da tanti anni questa azienda, che recentemente ha festeggiato i dieci anni di attività, ha avuto un’evoluzione importante e assume un ruolo di rilievo per la sanità di queste due regioni”.

Nel corso dell’inaugurazione del poliambulatorio il consigliere Balleari ha potuto incontrare Fabio Carosso, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, il sindaco di Alba Carlo Bo e numerosi rappresentanti di aziende pubbliche e private del territorio albese e non solo.

La moderna struttura CDS – La Casa della salute di Alba offre servizi di diagnostica per immagini, odontoiatria e visite specialistiche.