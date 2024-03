Caraglio, si dimette dalla maggioranza anche il consigliere Dutto

Ancora una defezione in maggioranza a Caraglio. Dopo le dimissioni del vice sindaco Davide Parola che guiderà una lista contro l'attuale prima cittadina Paola Falco, si dimette anche il consigliere Massimiliano Dutto che aveva le deleghe a Politiche energetiche e Bandi.

Classe 1986, geometra libero professionista, e attuale segretario del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, Massimiliano Dutto confluirà con molta probabilità nella lista di Parola.

Scrive Dutto in una nota: “Fin dai primi giorni in cui si era palesata la spaccatura all’interno del gruppo di maggioranza con la volontà di creare due liste contrapposte ma parallele, perché origine del medesimo progetto, avevo espresso la mia grande preoccupazione e il mio dissenso a tale ipotesi, consapevole che questo avrebbe messo in difficoltà soprattutto chi cinque anni fa aveva creduto in noi.

Nelle scorse settimane ho portato avanti un importante lavoro di mediazione tra i due attori principali di questa situazione trovando, almeno questa era la mia illusione, terreno fertile nella volontà di ricompattare il gruppo e riunire le forze portando a compimento un programma e un percorso da sempre condiviso, valutando quindi la possibilità di trovare all’interno del gruppo un nome nuovo che potesse guidare questa rinnovata unità di intenti.

Purtroppo questa ipotesi, soprattutto da parte del Sindaco, non si è concretizzata, anteponendo l’ambizione personale, allo spirito di servizio che dovrebbe animare chi si presta a ricoprire ruoli di amministrazione. A mio parere, avere la determinazione di fare un passo di lato per il bene del gruppo e presentarsi uniti di fronte a tutti coloro che ci hanno votati avrebbe significato responsabilità e un sicuro merito e un coronamento di un percorso amministrativo che dura da 15 anni.

Purtroppo ho fallito nel mio proposito e in coerenza con la mia idea di ‘servizio’ non me la sento più di appoggiare l’attuale Sindaco Falco e con queste stesse motivazioni ho già informato tutti gli altri componenti dell’attuale gruppo di maggioranza. Mi dispiace che questa esperienza si concluda così perché con un po’ di buona volontà e senza troppi personalismi si sarebbe potuto evitare tutta questa situazione.

Continuerò a lavorare per Caraglio e per i caragliesi e rimango a disposizione per dare il mio contributo al territorio che da sempre chiamo orgogliosamente ‘casa’, con la stessa determinazione che da sempre contraddistingue il mio impegno pubblico”.