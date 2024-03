Marcia su strada, campionati italiani: Vittoria Bollano ottava sulla 20 km

Nello stesso week end dei campionati mondiali indoor di Glasgow che hanno fatto sognare i colori azzurri, si sono svolti a Frosinone i Campionati Italiani di Marcia su strada.



Per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, Vittoria Bollano, dopo la splendida quarta piazza sui 3000 metri in sala di 15 gg fa, ha fatto segnare un altro importante risultato con il suo ottavo posto sulla 20 km. La gara, sulla classica distanza olimpica, ha visto il dominio delle atlete professioniste dei gruppi sportivi militari, con Nicole Colombi (Carabinieri) prima in 1h34’03” su Eleonora Dominici (Fiamme Gialle) in 1h 35’02”: decisamente buona la prestazione di Vittoria, studentessa al quarto anno di medicina a Torino, in 1h40’14” in considerazione del percorso molto complicato, con pendenze impegnative e non molto comuni nelle gare di marcia, che hanno fatto notevole selezione tra gli atleti (parecchi i ritirati).



Il crono rappresenta il nuovo personal best sulla distanza con un miglioramento di quasi 2 minuti (1’45”) rispetto al precedente. Con il tecnico Sandro Sandri dell’Atletica Alba, società di provenienza della ragazza, è già stato stilato il programma delle prossime gare: domenica 24 marzo a Campobasso il campionato di società 10.000 metri e poi il 12 maggio a Mondovì per la fase regionale dei c.d.s. pista un 5.000 metri.