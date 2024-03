Saluzzo, biblioteca civica "Beccaria Rolfi": nuovi orari e più spazio ai giovani

Laboratori per i giovani nell'ambito di "Trame .Giovani in biblioteca" pronossi dalla biblioteca Beccaria Rolfi di Saluzzo

Sono entrati in vigore i nuovi orari della biblioteca comunale "Beccaria Rolfi” nel Quartiere, ex Caserma Musso. “Siamo aperti per darvi più spazio” recita lo slogan dell’iniziativa che, sottolinea l’assessore Andrea Momberto "vuole favorire l’utilizzo della struttura, cercando di renderla più attrattiva, soprattutto per i più giovani. In particolare grazie al progetto "Trame -giovani in biblioteca" con un programma di appuntamenti e laboratori a loro dedicati e mediante l'estensione dell’orario che vede l’apertura della biblioteca anche il sabato pomeriggio e il venerdì fino alle 21.

Il tempo di apertura maggiore così come la programmazione di un calendario di iniziative nell’ambito di Trame-Giovani in biblioteca, ricorda Momberto, sono finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio civile universale.

Tra i prossimi incontri: sabato 9 marzo dalle 14.30 alle 17.30 il laboratorio di giochi da tavolo con dimensione Arcana e giochi di immaginazione (la sospensione dell'incredulità).

Venerdì 15 marzo dalle 9 alle 13 e sabato 16 marzo, è in programma il laboratorio di scrittura creativa con l’associazione culturale “Gli Spigolatori”. "Montagna e parole: il linguaggio per tracciare il tuo sentiero". L’appuntamento è in collaborazione con Terres Monviso Outdoor Festival.

E, ancora, sabato 23 e 30 marzo un laboratorio di Armocromia con Maverik Cesano dal titolo "I colori della primavera".

Altri appuntamenti sono un work in progress e il programma è visionabile su social Facebook e Instagram de Il Quartiere.

I nuovi orari della biblioteca sono i seguenti: lunedì dalle 13 alle 18,30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18,30; il venerdì dalle 13 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 18.