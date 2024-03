Sostegno alla genitorialità 0-18 anni: a Bra tre mesi di incontri

Il Comune di Bra promuove tre mesi di incontri formativi dedicati a genitori, educatori e insegnanti, per affrontare e approfondire insieme ad esperti qualificati le principali tematiche della crescita, dell’infanzia all’adolescenza.

Per partecipare agli appuntamenti della rassegna, tutti ad ingresso gratuito e suddivisi per fasce d’età dagli zero ai 18 anni, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0172.438306.

“Cuori animati” è il tema portante del focus dedicato alla fascia 0-6 anni, per aiutare i genitori ad affrontare le emozioni dei bambini attraverso i cartoni animati di oggi e di ieri. Questo il calendario degli eventi, che si svolgeranno tutti dalle 17.30 alle 19.30 al centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di Largo della Resistenza:

: Arrabbiatissimo me! Con Silvia Spinelli, psicoterapeuta, formatrice e divulgatrice

: “Vergognati” a chi? Con Valentina Ortu, psicologa e formatrice

: Bleee, assaggialo te! Con Alessandra Forza, psicologa e formatrice neurodivergente

: Felice come una Pasqua. Con Giovanni Aricò, psicoterapeuta dello sviluppo e podcaster

: Sigh Sob, mi scappa una lacrima! Con Vittorio Gonella, psicoterapeuta e formatore

: Mostri sotto il letto, che paura! Con Bruno Garbi, Security manager e formatore e con Silvia Spinelli, psicoterapeuta, formatrice e divulgatrice.







“Il viaggio della crescita” è il percorso dedicato alla fascia 6-14 anni, con l’obiettivo di accompagnare i figli alla scoperta di sé, tra miti social(i), aspettative e scelte autentiche. Questo il calendario degli eventi, che si svolgeranno tutti dalle 20.30 alle 22.30 al centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di Largo della Resistenza:

: Vortici dell’ira: navigare le tempeste emotive. Con Bruno Garbi, istruttore di difesa personale e formatore e con Silvia Spinelli, psicoterapeuta, formatrice e divulgatrice.

: La via dell’oro: denaro, lavoro e potere. Con Barbara D’Alessandro, dottoressa in Comunicazione nella società della globalizzazione, content creator per ragazzi e titolare di e-commerce.

: Il giardino del piacere: delizie, pericoli e tentazioni. Con Giovanna Verde, psicoterapeuta, terapeuta di coppia e sessuologa.

: L'isola degli inganni: "filtri magici" e aspettative social. Con Alessandra Forza, psicologa con master in psicologia digitale e con Mirko Romano, social media manager e content creator.

: La baia dei sogni: progetti genitoriali e autenticità. Con Francesca Ferrari, analista transazionale, psicoterapeuta dello sviluppo e podcaster.

: Lo specchio della conformità: pressione dei pari e crescita personale. Con Vittorio Gonella, psicoterapeuta dello sviluppo e formatore e con Silvia Spinelli , psicoterapeuta, formatrice e divulgatrice.







“Gli adolescenti, nostri figli. Dalla famiglia al mondo” è l’argomento degli incontri dedicati alla fascia 14-18 anni, con focus sul ruolo educativo dei genitori e sul necessario delicato equilibrio tra il sostenere l’autonomia e il porre attenzione ai rischi.

I primi due incontri si svolgeranno a Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertò 20, dalle 20.30 alle 22:

: Io, corpo e adolescenza. Quali cambiamenti vivono i nostri figli e come sostenere l’accettazione? Con Alessandra Crispino, psicologa clinica, psicoterapeuta, sessuologa e docente presso UniTo.

: Noi, relazioni, amore e affettività. Come prepararsi al momento delle relazioni tra pari da genitori? Cosa è “normale” e cosa non lo è?

I successivi due incontri sono in programma al centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di Largo della Resistenza, sempre dalle 20.30 alle 22:

: L’adolescente nelle relazioni. Quale ruolo per il genitore nel sostenere le proprie figlie e i propri figli nel vivere a pieno le proprie relazioni? Educare al rispetto di sé, alla consapevolezza e al consenso. Con Marco Bertoluzzo, giurista e criminologo, direttore del Consorzio socio assistenziale di Alba, Langhe e Roero.

: L’adolescente nella relazione disfunzionale. Quale ruolo per il genitore nel supportare e proteggere le proprie figlie e i propri figli in una relazione che non funziona? Come riconoscerne i segnali. Con Cristina Civilotti, psicologa e psicoterapeuta.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Comune di Bra con il sostegno della Regione Piemonte, nell’ambito dell’iniziativa di promozione della rete dei “Comuni amici della famiglia”.