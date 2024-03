Trail del Marchesato, a Finalborgo dominio piemontese: ottimi gli atleti della Podistica Valle Varaita

La pioggia non ha fermato i trailrunner che si sono riuniti a Finalborgo per il Trail del Marchesato.

664 i classificati divisi sulle tre distanze: la 16km, 38km e 60km leggermente accorciata per garantire la sicurezza degli atleti .

Nella gara più lunga la vittoria è andata a Riccardo Montani (Sport Project VCO) in 4h49'50", dietro di lui Philippe Ausserhofer in 4h53'07", completa il podio l'australiano Morgan Pilley 5h00'51".

A livello femminile è Enrica Dematteis (Podistica Valle Varaita) a fermare per prima il traguardo in 6h07'36" con 15 minuti di vantaggio sulla seconda Valentina Pippo (Atletica Levante) 6h22'23", terza piazza per Monica Francesca D'Urso (Atletica Valle Scrivia) 6h29'56".

Doppietta piemontese anche nella 38km con i primi posti di Francesco Nicola (Climb Runners) e Martina Chialvo (Podistica Valle Varaita).

Nicola ferma il cronometro a 3h17'37" anticipando Diego Angella (ASD Sicurlive) 3h19'23", Jacopo Troiano è terzo in 3h21'38".

Martina Chialvo conclude la sua gara in 3h58'29", dietro di lei la vice campionessa italiana di Winter Triathlon Maddalena Somà (Atletica Roata Chiusani) 4h22'01" e a due minuti la terza Laura Chimienti (Falchi Olginatesi) 4h24'16".

Interrompe il dominio piemontese Simone Costa (Atletica Rotaliana) nella 16km che conclude con il tempo di 1h05'19", seconda posizione per Elia Bongiovanni (Team Marguareis) 1h07'22", terza piazza per Moritz auf der Heide 1h08'14".

Ci pensa, però, Alice Minetti (Boves Run) a segnare un altro punto per gli atleti piemontesi, è lei la prima donna nella gara più corta in 1h20'41", a poco meno di 5 minuti l'arrivo di Margherita De Giuli (Team Marguareis) 1h25'31", completa il podio Anita Francesca Lovisolo 1h38'47".