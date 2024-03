Verzuolo: la biblioteca civica sarà intitolata a Cesare Segre

La biblioteca civica di Verzuolo sarà intitolata al professor Cesare Segre, nato nel paese all’imbocco della valle Varaita il 4 aprile 1928. La cerimonia di intitolazione è prevista venerdì 15 marzo alle 20,45 a Palazzo Drago, sede della biblioteca, in via Marconi 13.



L’Amministrazione comunale assieme all’associazione ‘Librarsi’ responsabile della gestione della biblioteca civica e l’associazione culturale verzuolese ‘Acv’, hanno ritenuto che sia di grande significato intitolare al filologo Cesare Segre la biblioteca, per valorizzare e far conoscere ulteriormente il principale polo culturale della comunità verzuolese e dei paesi limitrofi.



“Questa intitolazione – afferma il sindaco Gian Carlo Panero - rientra nella scelta dell’amministrazione comunale per la valorizzazione delle donne e degli uomini che hanno dato lustro a Verzuolo. Il motivo è di farli conoscere al Consiglio comunale dei ragazzi e alle giovani generazioni come modelli rispetto ai quali impegnarsi per dare un contributo alla nostra comunità”.



In occasione dell’intitolazione della biblioteca a Cesare Segre è prevista la presenza della moglie professoressa Maria Luisa Meneghetti in Segre, docente di filologia romanza e socia dell’Accademia Nazionale dei Lincei, ci sarà inoltre con una ‘laudatio’ del professor Marco Piccat, già professore ordinario di filologia romanza all’università di Trieste.



L’ingresso è libero.



Il professor Segre, mancato a Milano 10 anni fa, il 16 marzo 2014, a meno di un mese dal suo 86esimo compleanno, è stato uno degli intellettuali più importanti a livello internazionale, noto come teorico della semiologia, filologo e saggista.



La sua attività di critico letterario è ben nota anche ai lettori del quotidiano ‘Corriere della sera’, testata sulla quale ha scritto con regolarità.



Daniele Trucco, presidente dell’associazione ‘Librasi’, aveva intervistato il professor Segre durante una sua visita a Verzuolo il 23 aprile del 2004 chiedendogli cosa pensava del suo breve periodo di vita vissuta in paese.



“Ho solo vissuto tre anni a Verzuolo – aveva risposto Cesare Segre - ma ricordo ancora molto bene il cortile di via Muletti nel quale giocavo con i miei amichetti, figli come me di giovani impiegati delle Cartiere Burgo. Mio padre infatti, la cui famiglia era di Saluzzo, non solo era stato uno dei primi a essere stato chiamato a lavorare negli uffici delle cartiere, ma aveva anche un legame di amicizia con l’ingegnere. Burgo infatti si occupò spesso di lui, affinché potesse continuare a lavorare nonostante i divieti del regime: creò addirittura un’azienda fantasma in cui mio padre poteva lavorare anche se risultava ufficialmente dimesso, come le leggi avevano stabilito. Quando gli uffici della Burgo furono spostati a Torino, prima in piazza San Carlo e poi in piazza Solferino, mio padre fu costretto a trasferirsi: ecco perché ho vissuto solo tre anni a Verzuolo. Successivamente – conclude Segre nell’intervista rilasciata a Daniele Trucco - nel 1949, dovemmo nuovamente traslocare in quanto mio padre ebbe un dissenso con la direzione delle cartiere la quale, mantenendo fede al detto latino ‘Promoveatur ut amoveatur’ (sia promosso affinché sia rimosso) lo promosse con l’incarico di direttore della filiale di Milano. Da allora abitiamo a Milano, città sempre meno amabile ma ormai difficile da abbandonare”.

Il professor Cesare Segre

Cesare Segre è stato un importante intellettuale sia italiano che a livello internazionale. Ha vissuto e studiato a Torino, dove si è laureato nel 1950, allievo di Benvenuto Terracini e dello zio Santorre Debenedetti.



Libero docente di filologia romanza dal 1954, ha poi insegnato alle Università di Trieste e di Pavia, dove, negli anni Sessanta, è divenuto ordinario della materia. Accademico della Crusca, è inoltre stato ‘visiting professor’ alle Università di Manchester, Rio de Janeiro, Harvard, Princeton, Berkeley.



Dedicatosi inizialmente alla critica stilistica sulla scia di Benvenuto Terracini (importanti i saggi raccolti nel 1963 in Lingua stile e società), si è poi imposto come uno dei più autorevoli esponenti italiani del metodo strutturalistico.



Nel 1966 ha fondato ‘Strumenti critici’, rivista che ha contribuito a ridisegnare il panorama della critica letteraria italiana.



La sua intensa attività di studio è testimoniata da una amplissima produzione letteraria e quasi tutte le sue opere sono nel catalogo Einaudi editore per il quale è stato consulente molti anni.



Da ricordare anche le sue fondamentali edizioni critiche delle ‘Satire di Ludovico Ariosto’, della ‘Chanson de Roland’, del ‘Libro dei vizi e delle virtù’ di Bono Giamboni e, in collaborazione con Santorre Debenedetti, dell’ ‘Orlando Furioso’.



Ha scritto inoltre molte prefazioni a testi di linguisti e autori classici della letteratura italiana e anche straniera.

La storia di palazzo Drago, sede della biblioteca civica

Lo stabile in cui ha sede attualmente la biblioteca, noto come Palazzo Drago, è stato edificato probabilmente nei primi anni dell'800.



Il nome dell’edificio deriva dalla Famiglia Drago, ultima proprietaria del palazzo che nel 1873 lo vendette per 15.000 lire al Comune di Verzuolo, il quale vi stabilì la sede del Municipio e delle scuole.



Il grande salone vetrato che oggi delimita la sala polivalente era sede di un piccolo orto e di una tettoia utilizzata come legnaia.



Il parco del palazzo, un tempo utilizzato come grande giardino con frutteto è stato risistemato nel 1995, prendendo il nome di parco della Resistenza.



Nel 1962 la sede del palazzo Comunale venne trasferita nel nuovo edificio di piazza Martiri della Libertà, insieme alle nuove Scuole Medie.



A Palazzo Drago si stabilì dapprima la Scuola Agraria, dal 1965 il Ricovero ‘Poveri Vecchi’ e intorno al 1974, la biblioteca civica.