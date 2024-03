Pericolo valanghe tra Marcato e Forte: chiuse quattro strade provinciali

Pericolo valanghe ancora tra Marcato e Forte sull'arco alpino, con possibile conseguenze sulla viabilità montana.

Restano quindi chiuse al transito alcune strade provinciali di valle, in attesa degli assestamenti del manto nevoso.



In valle Gesso è chiusa la provinciale 301 Entracque-San Giacomo di Entracque dal km 3,700 in località Diga della Piastra. Il transito è consentito soltanto agli addetti delle imprese locali per lo sgombero neve.

Chiusa in valle Maira la provinciale 335 nel tratto a monte dell’abitato di Cucchiales-San Martino-Costa Cavallina dal km 3,300 al km 12,600 e sempre in valle Maira ancora chiuso il tratto della provinciale 283 tra Canosio e Preit.



In valle Stura resta chiusa per pericolo valanghe la strada provinciale 268 Demonte-San Giacomo dal km 6,500 al km 9,400 nel tratto a monte della località Trinità sino alla località San Giacomo. In valle Po è rimasta chiusa soltanto la strada provinciale sp 26 bivio Oncino-Crissolo (accesso solo autorizzati e residenti).