Volley giovanile: triplete per la LAB Travel Honda Cuneo, inciampano serie C, u13 e u12

Conti in pareggio (3 vittorie e 3 sconfitte) per i gruppi del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo al termine dell’ultima settimana di gare: la Serie C non supera la prova contro le verbanesi del Mokavit Rosaltiora e rimane ferma a quota 17 punti; l’Under 18 vince l’ultima partita della seconda Fase, classificandosi 3° squadra del girone; l’Under 16 prosegue sulla scia di vittorie e l’Under 14 trova il tanto atteso riscatto; prove complicate per Under 13 e Under 12, che non trovano nuovi punti.



La Serie C è in balia di un profondo periodo di stagnazione, dal quale è necessario uscire al più presto per risollevare il morale e tornare a occupare la parte medio-alta della classifica. Per vincere questo momento di crisi, le atlete di Coach Giordanetto-Guerriero dovranno appigliarsi a tutta la loro unità di squadra, per ritrovare la vittoria e un po’ di serenità. Nella sfida contro la formazione del Mokavit Rosaltiora è mancata una mentalità vincente e, nonostante alcuni sprazzi di lucidità, un carattere grintoso e combattivo. Vediamo nel dettaglio l’andamento del match:



I SET

Si parte in P1 con Testa palleggio e Viglietti opposta, seguite da Thior e Tomatis al centro, il duo Cassini-Teppa in banda e Romano (K) libero. Il primo scambio è già da cardiopalma e preannuncia una partita ricca di colpi di scena, il cui ritmo sarà scandito dai colpi di tamburo dei tifosi presenti alla Media 4. 1-0 Cuneo, ma poi le biancorosse spengono la luce in ricezione (costante di tutta la partita) e si lasciano superare con facilità dalle avversarie (3-6). Romano è la prima a riprendersi da questo momento di down e la sua ricezione permette a Testa e Tomatis di mettere a segno un’ottima “due”, ma sul 4-8 Coach Giordanetto è costretto a fermare il gioco. Il divario continua ad aumentare, con una Cuneo spenta e poco reattiva come non si era mai vista (5-14). Oberti entra per Cassini per cercare di risollevare la situazione e sigla subito il suo primo punto con un mani-out da posto quattro. Qualche punto sporadico non permette però alle biancorosse di innescare una vera e propria rimonta e le verbanesi si portano a quota +10 (7-17). Sul 9-22 dentro anche Cavallera per Tomatis al centro. Il carattere inizia a riemergere sul 10-23, quando le cuneesi cominciano finalmente a giocare, ma ormai è troppo tardi e le avversarie chiudono il set sul 13-25.



II SET

Le cuneesi ripartono con un po’ più di motivazione e sull’ 8-4 è Coach Balzano a fermare il gioco. In questo parziale i centrali si rendono protagonisti: un bel monster block di Tomatis segna il +3 (11-8), ma non è da meno Thior, che sigla a sua volta un grande muro e trascina le sue sul +4. Una serie di errori avversari permette poi a Cuneo di portarsi a + 7 (15-8). Ancora una volta Tomatis si fa sentire e il suo ace dai 9 metri permette il 23-17 e costringe le verbanesi a chiedere il loro secondo time out. Ci pensa Thior a chiudere il set con una doppia “sette” e riaprire i conti.



III SET

Si ricomincia punto a punto (5-5), ma Cuneo non riesce a ingranare causa (troppi) errori in battuta, che pesano sul punteggio e permettono alle verbanesi di ribaltare la situazione portandosi subito a +2 (7-9). Sull’ 8-11 Coach Giordanetto chiama time out e Cassini risponde con una grande diagonale verso posto 5, che sancisce il -2 (9-11). Sul 9-14 dentro Donadei per Teppa a rafforzare la ricezione. Le due formazioni mettono in campo un bello spettacolo, con azioni lunghe e movimentate, ma ad avere la meglio è ancora una volta Rosaltiora, più decisiva in attacco e su ogni pallone in difesa. Sul 19-23 Coach Balzano ferma il gioco per arrestare l’avanzata cuneese e permettere alle sue di chiudere il parziale sul 21-25.



IV SET

Cuneo parte con grinta portandosi subito a +3 (4-1) e sul 9-5 sono le avversarie a chiedere un tempo. Le verbanesi non si fermano e, palla dopo palla, conquistano l’aggancio (11-11). Cuneo continua a sbagliare regalando punti alle avversarie e Coach Giordanetto sfrutta subito i time out a sua disposizione, prima sull’11-12, poi sul 13-16. Il divario di punti permane, nonostante i tentativi cuneesi per ribaltare la situazione. Tuttavia, attacchi poco incisivi e ricezione negative non permettono alle biancorosse di protrarre la partita e giocarsela al tie-break. Il match si conclude ancora una volta 21-25 a favore della Mokavit Rosaltiora, che guadagna 3 punti preziosi per allontanarsi dalla temuta zona rossa della classifica.



Cuneo si lascia sopraffare dalla compagine avversaria, non riuscendo a essere incisiva nei vari fondamentali. Non aiuta l’elevato numero di errori al servizio e in ricezione, che impedisce loro di trovare una certa continuità di gioco. C’è bisogno di un giro di vite urgente per sbloccarsi da quota 17 punti e ritrovare così la vittoria. La prova di fuoco sarà contro le capoliste del Finimpianti Gp Rivarolo Volley, in un match complicato ma da cui le atlete cuneesi potrebbero uscire con rinnovato spirito e vigore. L’appuntamento è per Sabato 09 Marzo, ore 19:00, presso il Centro Comunale Polisportivo di Rivarolo.