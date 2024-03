Volley maschile: Cuneo è campione under 19 Interritoriale!

I ragazzi di coach Revelli conquistano il primo Titolo della stagione, la LabTravel Cuneo è Campione Under 19 Interterritoriale. La squadra cuneese, in assenza di altre realtà Under 19 nel Territorio Cuneo-Asti, ha disputato il campionato all’interno del Comitato Territoriale Torino. Da prima in classifica nel girone A, Cuneo ha disputato la semifinale contro Montanaro con gara di andata e di ritorno, entrambe vinte dai biancoblù, staccando così il pass per la Finale contro il Volley Parella Torino.



Domenica scorsa, 3 marzo, a Santena si è svolta la Finale Interterritoriale Under 19 maschile e U18 femminile, dove per l’appunto i Fiöi di Cuneo hanno affrontato i coetanei parellini. Una gara molto difficile, dove entrambe le squadre non si sono risparmiate e il livello di pallavolo è stato molto alto. Il primo set è stato conquistato dai torinesi, poi Cuneo ha ricalibrato e battagliato fino alla vittoria per 3-1.



Coach Francesco Revelli ha commentato così la Finale, la prestazione della squadra cuneese e la vittoria: «E’ stata una bella Finale, anche sentendo i pareri degli addetti ai lavori presenti e non direttamente interessati, di un alto livello di gioco e questo fa sicuramente piacere a noi e a tutto il movimento. Siamo partiti male nel primo set, come ci accade da un paio di mesi a questa parte, in qualsiasi categoria e in qualsiasi competizione, ed è un fattore su cui stiamo lavorando, perché è un vantaggio troppo grande che diamo agli avversari e non va bene. Il servizio dal secondo set in poi ha iniziato a pesare a livelli importanti e questo ci ha sicuramente dato una mano. C’è stata una pressione al servizio spin e un’ottima gestione di battuta salto flot che ha veramente messo in difficoltà una squadra super competitiva come Parella, che ha tre esterni più dei ricambi assolutamente molto forti sulle palle esterne. Inoltre, abbiamo tirato fuori un numero buono di muri e questo ci ha permesso di portare a casa la partita. Il focus rimane sulle Finali regionali, dove ci sarà da fare i conti anche con Acqui e rifare i conti con Parella che al momento rimane la favorita per caratteristiche fisiche ed esperienza, avendo metà roster che gioca la serie B e questo non è dettaglio da poco. Domenica è andata bene a noi, prendiamo questo come iniezione di fiducia e anche come dato oggettivo del lavoro fatto fino ad ora e andiamo avanti». Ha poi voluto ringraziare per il supporto: «Una menzione sicuramente va alla Società che ci ha concesso di tenere i pulmini due giorni, avendo la partita della Serie C sabato sera a Verbania e la Finale domenica, ad Alessandro Marino con noi sabato sera e soprattutto ai genitori che ci accompagnano sempre e sono stati disponibili nel supportare la soluzione di pernottare fuori, recuperando ore di riposo tra una gara e l’altra».