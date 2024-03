Volley A1F. A Cuneo arriva Roma e le Gatte vogliono altri punti salvezza. La società ai tifosi: "Venite a sostenerci"

Dopo la vittoria di domenica pomeriggio con Busto Arsizio che ha dato nuova linfa vitale alla squadra allenata da Stefano Micoli, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo chiama a raccolta i tifosi per un'altra delle tappe fondamentali per la permanenza in serie A1.

Domani sera, mercoledì 6 marzo, al palasport di San Rocco arriva Roma, squadra ce ad inizio campionato sembrava essere una delle vittime sacrificali del torneo e che, invece, sta facendo una stagione addirittura sopra le righe.

Un ostacolo durissimo per Signorile e compagne, che però ora hanno dalla loro la consapevolezza di potercela fare.

Le Gatte vi aspettano mercoledì 6 Marzo 2024 alle ore 20.30 al Palazzo dello Sport per il match HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO V- AEROITALIA SMI ROMA., Inutile sottolineare quanto sia importante la presenza ed il tifo del pubblico di casa.

Grazie allo Sponsor S.Bernardo (https://www.sanbernardo.it/) si possono acquistare i tagliandi per in tribuna rossa (Settore A10/A11/A12) a 2,00 Euro. in prevendita sulla piattaforma Liveticket al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=487486&InstantBuy=1&CallingPage. i biglietti per in tribuna rossa (Settore A10/A11/A12) a 2,00 Euro.