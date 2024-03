Volley A1F. Domani sera c'è Cuneo-Roma. Lena Stigrot: "Avversario complicato, ma ora crediamo in noi" (VIDEO)

Dopo la preziosa vittoria in casa con la Uyba Volley Busto Arsizio le Gatte biancorosse tornano a giocare al Palazzetto dello Sport di Cuneo nel turno infrasettimanale di domani, mercoledì 6 marzo alle ore 20,30, per l’incontro valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà. Avversario di turno l’Aeroitalia SMI Roma.

La Honda Olivero S. Bernardo è reduce da una convincente prestazione, che ha visto le ragazze di Micoli portare a casa 3 punti preziosi per la classifica e per fare capolino fuori dalla zona retrocessione.

"La vittoria contro Busto ci ha dato morale, ma soprattutto acquisire fiducia in noi stesse, quello di cui avevamo più bisogno - dice la schiacciatrice Lena Stigrot ai nostri microfoni - Siamo rimaste molto lucide in tutte le nostre scelte, mettendo loro pressione in battuta, come non ci succedeva da tempo".

Tre punti d'oro contro le lombarde, per tentare di abbandonare quel blocco mentale che attanagliava la squadra: "Abbiamo finalmente iniziato a credere in noi. L'arrivo di coach Micoli ha fatto scattare qualcosa in più in tal senso"

L'avversario di domani sera è uno dei più scomodi da affrontare in questo momento: Roma sta giocando un'ottima pallavolo, vuol centrare i play off e domenica scorsa ha ceduto solo ai vantaggi contro la fortissima Milano. Lena Stigrot: "Sono una delle avversarie più complicate da affrontare. La loro arma in più è la forza del gruppo, ma non sono imbattibili: sono fiduciosa che sarà una bella lotta. Da parte nostra dovremo battere bene e lavorare bene a muro ed in difesa, ma soprattutto credere nei nostri mezzi. Sono convinta che possiamo farcela a conquistare la salvezza".

Nella gara d’andata le piemontesi non avevano raccolto nemmeno un punto dalla trasferta romana, cedendo per 3 a 1. In questa fase del campionato entrambe le squadre arriveranno motivate per la conquista della vittoria e si preannuncia una spettacolare battaglia capace di infiammare i tifosi cuneesi.

La società cuneese chiama a raccolta la propria tifoseria, proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, grazie allo sponsor S.Bernardo che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Una bella occasione per passare una serata di sport e supportare le proprie beniamine.

Domenica è stato presentato con grande successo l’inno ufficiale della squadra, realizzato dalla cantautrice Serena Garelli, che verrà intonato al Palazzetto dello Sport di Cuneo anche prima del fischio iniziale della partita di mercoledì sera.