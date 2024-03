Angelina Mango ritira il premio della Giuria degli Adolescenti

MILANO (ITALPRESS) - Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, per il sesto anno consecutivo ha coordinato "La Giuria degli Adolescenti" a cui hanno partecipato 1000 giurati dagli 11 ai 22 anni da tutta Italia.I giovani giurati hanno seguito la kermesse sanremese da casa e attraverso una piattaforma online si sono espressi su: l'outfit più figo, l'esibizione più trash e la canzone preferita.Nel 2019 il premio era stato assegnato a Ultimo, l'anno successivo ai Pinguini Tattici Nucleari, nel 2021 ai Maneskin, nel 2022 a Mahmood e Blanco e l'anno scorso a Lazza. Quest'anno ha vinto Angelina Mango con il 15% dei voti."La musica mi ha aiutato ad aprirmi con le persone perchè è un mezzo di comunicazione - racconta Angelina ai ragazzi di Radioimmaginaria - io con la mia musica non posso insegnare qualcosa, posso però mostrarmi libera e spero che anche le altre persone possano fare lo stesso".Gli speaker di Radioimmaginaria dal 2011 sono presenti a Sanremo per raccontare il Festival ai propri coetanei. Quest'anno grazie alla partnership con Istituto Ganassini hanno avuto una propria postazione a CasaSanremo, uno dei luoghi più simbolici e frequentati del Festival insieme al Teatro Ariston.Il premio della Giuria degli Adolescenti è stato realizzato dall'artista Maurizio Bettini.-foto ufficio stampa Radioimmaginaria -(ITALPRESS).