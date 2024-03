Centro, accordo fra Fioroni e Zamagni: al via ricomposizione area popolare, sociale, riformista

(Adnkronos) - Al via la ricomposizione politica dell'area cattolico democratica, popolare, sociale e riformista con la sottoscrizione dell'accordo fra 'Tempi Nuovi' di Giuseppe Fioroni e 'Insieme' di Stefano Zamagni. Un impegno che ha l’obiettivo di ridare voce e protagonismo al mondo cattolico democratico, popolare e sociale da troppo tempo marginale ed irrilevante negli equilibri politici del nostro Paese.

Un accordo, quello dei due partiti di centro, che coglie anche un altro aspetto. E cioè, si legge in una nota, "la necessità di rendere sempre più visibile la presenza di questa cultura politica nel dibattito politico e nelle varie consultazioni elettorali. A cominciare da quelle comunali e regionali che andranno al voto nei prossimi mesi. Una presenza che si rende necessaria non solo per rimarcare la modernità di una cultura ma anche, e soprattutto, per essere punto di riferimento di quel ‘civismo’ disseminato in tutto il territorio che continua ad essere una ricchezza per tutto il paese. A partire proprio dalle comunità locali che rappresentano il perno centrale del sistema istituzionale del nostro paese".

Per questi motivi Tempi Nuovi e Insieme "inizieranno un percorso politico ed organizzativo finalizzato alla riscoperta di un patrimonio culturale che era e resta decisivo per ridare qualità alla democrazia e contribuire, al contempo, al rinnovamento della politica italiana". (di Roberta Lanzara)