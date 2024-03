Kate Middleton, si allungano i tempi di recupero: primo impegno pubblico l'8 giugno

(Adnkronos) - Dopo l'operazione all'addome di dicembre, Kate Middleton sarebbe dovuta tornare agli impegni pubblici subito dopo Pasqua. Invece, per la principessa di Galles i tempi della convalescenza si allungano. Dopo essere stata fotografata per la prima volta dall'operazione ieri, in auto assieme alla madre vicino al Castello di Windsor, la moglie di William - ha fatto sapere il ministero della Difesa britannico - sarà presente l'8 giugno al Trooping The Colour, la parata in occasione della quale si celebra il compleanno del re o della regina. Kensington Palace non ha ancora confermato la presenza della principessa alla cerimonia.